У ДБР створили підрозділ для розслідування справ Майдану

У Державному бюро розслідувань з'явився підрозділ, що буде займатися розслідуваннями справ Майдану. Його слідчі почнуть працювати, як тільки отримають матеріали справ від ГПУ.

Голова ДБР Роман Труба у своєму телеграмі наголосив, що у підрозділі працюватимуть професійні слідчі.

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У ДБР створено підрозділ з розслідування злочинів, вчинених під час масових протестів у 2013-2014 роках. Ми відібрали кращих, професійних слідчих, які ефективно працюватимуть над "справами Майдану,

– наголосив Труба.

Слідчі зможуть приступити до роботи, як тільки Генпрокуратура завершить усі процесуальні дії та передасть Бюро матеріали кримінальних проваджень.

Голова ДБР нагадав, що ГПУ завершує досудове розслідування у всіх кримінальних провадженнях 20 листопада. Тоді прокурори матимуть 3 місяці, аби передати справи слідчим ДБР.

"Наразі в прокуратурі триває інвентаризація матеріалів. Як тільки колеги її завершать, ми готові розслідувати "справи Майдану", – підсумував він.

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Що відомо про справи Майдану?Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану". Вона нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).



Організаторам, виконавцям та іншим причетним до злочинів вже оголосили підозри. Серед них фігурують прізвища ексберкутівців, що розстрілювали активістів, та ексчиновників: президента-втікача Віктора Януковича, ексголови СБУ Олександра Якименка і його ексзаступників, ексгенпрокурора Віктора Пшонки тощо.

Розслідування справ Майдану: що треба знати