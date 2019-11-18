У ДБР створили підрозділ для розслідування справ Майдану
У Державному бюро розслідувань з'явився підрозділ, що буде займатися розслідуваннями справ Майдану. Його слідчі почнуть працювати, як тільки отримають матеріали справ від ГПУ.
Голова ДБР Роман Труба у своєму телеграмі наголосив, що у підрозділі працюватимуть професійні слідчі.
Важливо: Вони хотіли розслідувати ще десятки років, – Рябошапка про справи Майдану
У ДБР створено підрозділ з розслідування злочинів, вчинених під час масових протестів у 2013-2014 роках. Ми відібрали кращих, професійних слідчих, які ефективно працюватимуть над "справами Майдану,
– наголосив Труба.
Слідчі зможуть приступити до роботи, як тільки Генпрокуратура завершить усі процесуальні дії та передасть Бюро матеріали кримінальних проваджень.
Голова ДБР нагадав, що ГПУ завершує досудове розслідування у всіх кримінальних провадженнях 20 листопада. Тоді прокурори матимуть 3 місяці, аби передати справи слідчим ДБР.
"Наразі в прокуратурі триває інвентаризація матеріалів. Як тільки колеги її завершать, ми готові розслідувати "справи Майдану", – підсумував він.
Вам буде цікаво: Родичі героїв Небесної сотні пікетували Офіс Президента – основні вимоги
Що відомо про справи Майдану?Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану". Вона нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).
Організаторам, виконавцям та іншим причетним до злочинів вже оголосили підозри. Серед них фігурують прізвища ексберкутівців, що розстрілювали активістів, та ексчиновників: президента-втікача Віктора Януковича, ексголови СБУ Олександра Якименка і його ексзаступників, ексгенпрокурора Віктора Пшонки тощо.
Розслідування справ Майдану: що треба знати
- Розслідуваннями справ Майдану усі ці роки займався відділ Спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури під керівництвом Сергія Горбатюка
- 19 лютого 2019 року, напередодні річниці розстрілів у центрі Києва, моніторингова місія ООН з прав людини в Україні констатувала, що за 5 років після протестів на Майдані досягнуто лише обмежений прогрес у розслідуванні вбивств і насильницьких смертей 98 осіб.
- 21 жовтня у ГПУ створили департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєні під час Революції Гідності 2013-2014 років. Злочини часів Майдану тепер розслідуватиме Державне бюро розслідувань, за діяльністю якого наглядатиме новостворений департамент у Генпрокуратурі.
- 23 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення Горбатюка. Після цього Горбатюк заявив, що слідство у справах Майдану призупинено, в ГПУ, зі свого боку, розслідування та забезпечення невідворотності покарання у справах Майдану називають пріоритетними.
- 5 листопада ДБР заявило, що розслідування злочинів, що сталися за час Майдану, тимчасово призупиниться. Усе через надмірне навантаження на Бюро та брак слідчих.