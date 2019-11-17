Вони хотіли розслідувати ще десятки років, – Рябошапка про справи Майдану

Справи Майдану досі до кінця не розслідувані через неефективність слідчих – і так могло ще тримати роками. Однак генпрокуратура не збирається "поховати" їх.

Прокуратура розслідувала справи Майдану протягом п'яти років, але не показала результатів. Про це сказав Генеральний прокурор Руслан Рябошапка у інтерв’ю Kyiv Post.

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Рябошапка вважає, що усі ці роки "вони були зацікавлені в розслідуванні цих справ якомога довше, щоб захистити свою кар’єру".

Ми витратили 170 мільйонів гривень лише на заробітну плату прокурорів у цих справах,

— додав він.

Очільник ГПУ також зазначив, що прокурори хотіли ще 20-25 років розслідувати ці справи. Водночас Рябошапка запевнив, що "не збирається поховати всі ці справи", Натомість нерозкриття злочинів вбивств на Майдані лише "демонструє неефективність прокурорів або неправильно розставлені ними пріоритет".

"Вбивства – найважливіші випадки. Мені шкода, що ми навіть не досягли середнього рівня тих, хто пов'язаний з цими вбивствами… Дуже багато підозрюваних з міліції та поліції, деякі люди, пов'язані з Майданом, деякі підозрювані – заступники міністрів чи міністри. Але ми до них не дійшли. Багато з них за кордоном", – сказав він.

Слідство у справах Майдану з 20 листопада припинять, – правозахисниця

Адвокат сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська повідомила, що Верховна Рада не прийняла необхідні поправки до закону про ДБР, які б дозволили продовжити розслідування.

Норму про забезпечення слідства у справах Майдану після 20 листопада 2019 року Верховна Рада не проголосувала... "не встигла". Наступна спроба лише 3 грудня. Тобто 20 листопада в нас таки "чорна діра". Передавати справи нема кому, нема куди. І тому цього не можна робити. А слідство – зупиняється,

– написала вона на своїй фейсбук-сторінці.

Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану". Вона нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).

Розслідування справ Майдану: що треба знати