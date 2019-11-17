Вони хотіли розслідувати ще десятки років, – Рябошапка про справи Майдану
Справи Майдану досі до кінця не розслідувані через неефективність слідчих – і так могло ще тримати роками. Однак генпрокуратура не збирається "поховати" їх.
Прокуратура розслідувала справи Майдану протягом п'яти років, але не показала результатів. Про це сказав Генеральний прокурор Руслан Рябошапка у інтерв’ю Kyiv Post.
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Рябошапка вважає, що усі ці роки "вони були зацікавлені в розслідуванні цих справ якомога довше, щоб захистити свою кар’єру".
Ми витратили 170 мільйонів гривень лише на заробітну плату прокурорів у цих справах,
— додав він.
Очільник ГПУ також зазначив, що прокурори хотіли ще 20-25 років розслідувати ці справи. Водночас Рябошапка запевнив, що "не збирається поховати всі ці справи", Натомість нерозкриття злочинів вбивств на Майдані лише "демонструє неефективність прокурорів або неправильно розставлені ними пріоритет".
"Вбивства – найважливіші випадки. Мені шкода, що ми навіть не досягли середнього рівня тих, хто пов'язаний з цими вбивствами… Дуже багато підозрюваних з міліції та поліції, деякі люди, пов'язані з Майданом, деякі підозрювані – заступники міністрів чи міністри. Але ми до них не дійшли. Багато з них за кордоном", – сказав він.
Слідство у справах Майдану з 20 листопада припинять, – правозахисниця
Адвокат сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська повідомила, що Верховна Рада не прийняла необхідні поправки до закону про ДБР, які б дозволили продовжити розслідування.
Норму про забезпечення слідства у справах Майдану після 20 листопада 2019 року Верховна Рада не проголосувала... "не встигла". Наступна спроба лише 3 грудня. Тобто 20 листопада в нас таки "чорна діра". Передавати справи нема кому, нема куди. І тому цього не можна робити. А слідство – зупиняється,
– написала вона на своїй фейсбук-сторінці.
Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану". Вона нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).
Розслідування справ Майдану: що треба знати
- Розслідуваннями справ Майдану усі ці роки займався відділ Спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури під керівництвом Сергія Горбатюка
- 19 лютого 2019 року, напередодні річниці розстрілів у центрі Києва, моніторингова місія ООН з прав людини в Україні констатувала, що за 5 років після протестів на Майдані досягнуто лише обмежений прогрес у розслідуванні вбивств і насильницьких смертей 98 осіб.
- 21 жовтня у ГПУ створили департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєні під час Революції Гідності 2013-2014 років. Злочини часів Майдану тепер розслідуватиме Державне бюро розслідувань, за діяльністю якого наглядатиме новостворений департамент у Генпрокуратурі.
- 23 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення Горбатюка. Після цього Горбатюк заявив, що слідство у справах Майдану призупинено, в ГПУ, зі свого боку, розслідування та забезпечення невідворотності покарання у справах Майдану називають пріоритетними.
- 5 листопада ДБР заявило, що розслідування злочинів, що сталися за час Майдану, тимчасово призупиниться. Усе через надмірне навантаження на Бюро та брак слідчих.