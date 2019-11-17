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      Они хотели расследовать еще десятки лет, – Рябошапка о делах Майдана

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      Мы не собираемся их "хоронить", – Рябошапка о делах Майдана / file.liga.net

      Дела Майдана до сих пор до конца не расследованы из-за неэффективности следователей – и так могло еще длиться годами. Однако Генпрокуратура не собирается "хоронить" их.

      Прокуратура расследовала дела Майдана в течение пяти лет, но не показала результатов. Об этом сказал генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью Kyiv Post.

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      Рябошапка считает, что все эти годы "они были заинтересованы в расследовании этих дел как можно дольше, чтобы защитить свою карьеру".

      Мы потратили 170 миллионов гривен только на зарплату прокуроров по этим делам,
      – добавил он.

      Глава ГПУ также отметил, что прокуроры хотели еще 20-25 лет расследовать эти дела. В то же время Рябошапка заверил, что "не собирается похоронить все эти дела".  Нераскрытие преступлений убийств на Майдане только "демонстрирует неэффективность прокуроров или неправильно расставленные ими приоритеты".

      "Убийства – важнейшие случаи. Мне жаль, что мы даже не достигли среднего уровня тех, кто связан с этими убийствами ... Очень много подозреваемых из милиции и полиции, некоторые люди, связанные с Майданом, некоторые подозреваемые – заместители министров или министры. Но мы до них не дошли. Многие из них за рубежом", – сказал он.

      Следствие по делам Майдана с 20 ноября прекратят, – правозащитница

      Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская сообщила, что Верховная Рада не приняла необходимые поправки в закон о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование.

      Норму об обеспечении следствия по делам Майдана после 20 ноября 2019 года Верховная Рада не проголосовала ... "не успела". Следующая попытка только 3 декабря. То есть 20 ноября у нас таки "черная дыра". Передавать дела некому, некуда. И поэтому этого нельзя делать. А следствие – останавливается,
      – написала она на своей Фейсбук-странице.

      Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое "Дело Майдана". Оно насчитывает 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).

      Расследование дел Майдана: что нужно знать

      • Расследованиями дел Майдана все эти годы занимался отдел специальных расследований Генеральной прокуратуры под руководством Сергея Горбатюка
      • 19 февраля 2019 года, накануне годовщины расстрелов в центре Киева, мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине констатировала, что за 5 лет после протестов на Майдане достигнут лишь ограниченный прогресс в расследовании убийств и насильственных смертей 98 человек.
      • 21 октября в ГПУ создали департамент процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства 2013-2014 годов. Преступления времен Майдана теперь будет расследовать Государственное бюро расследований, за деятельностью которого будет присматривать вновь департамент в Генпрокуратуре.
      • 23 октября генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Горбатюка. После этого Горбатюк заявил, что следствие по делам Майдана приостановлено, в ГПУ, со своей стороны, расследование и обеспечение неотвратимости наказания по делам Майдана называют приоритетными.
      • 5 ноября ГБР заявило, что расследование преступлений, произошедших за время Майдана, временно приостановится. Все из-за чрезмерной нагрузки на Бюро и недостатка следователей.

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики ГПУ Руслан Рябошапка Расследования Евромайдан Судьи
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