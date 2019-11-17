Они хотели расследовать еще десятки лет, – Рябошапка о делах Майдана

Дела Майдана до сих пор до конца не расследованы из-за неэффективности следователей – и так могло еще длиться годами. Однако Генпрокуратура не собирается "хоронить" их.

Прокуратура расследовала дела Майдана в течение пяти лет, но не показала результатов. Об этом сказал генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью Kyiv Post.

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Рябошапка считает, что все эти годы "они были заинтересованы в расследовании этих дел как можно дольше, чтобы защитить свою карьеру".

Мы потратили 170 миллионов гривен только на зарплату прокуроров по этим делам,

– добавил он.

Глава ГПУ также отметил, что прокуроры хотели еще 20-25 лет расследовать эти дела. В то же время Рябошапка заверил, что "не собирается похоронить все эти дела". Нераскрытие преступлений убийств на Майдане только "демонстрирует неэффективность прокуроров или неправильно расставленные ими приоритеты".

"Убийства – важнейшие случаи. Мне жаль, что мы даже не достигли среднего уровня тех, кто связан с этими убийствами ... Очень много подозреваемых из милиции и полиции, некоторые люди, связанные с Майданом, некоторые подозреваемые – заместители министров или министры. Но мы до них не дошли. Многие из них за рубежом", – сказал он.

Следствие по делам Майдана с 20 ноября прекратят, – правозащитница

Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская сообщила, что Верховная Рада не приняла необходимые поправки в закон о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование.

Норму об обеспечении следствия по делам Майдана после 20 ноября 2019 года Верховная Рада не проголосовала ... "не успела". Следующая попытка только 3 декабря. То есть 20 ноября у нас таки "черная дыра". Передавать дела некому, некуда. И поэтому этого нельзя делать. А следствие – останавливается,

– написала она на своей Фейсбук-странице.

Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое "Дело Майдана". Оно насчитывает 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).

Расследование дел Майдана: что нужно знать