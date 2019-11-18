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      В ГБР создали подразделение для расследования дел Майдана

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      Труба рассказал о новом подразделении ГБР, которое будет расследовать дела Майдана / dbr.gov.ua

      В Государственном бюро расследований появилось подразделение, которое будет заниматься расследованиями дел Майдана. Его следователи начнут работать, как только получат материалы дел от ГПУ.

      Глава ГБР Роман Труба в своем телеграмме отметил, что в подразделении будут работать профессиональные следователи.

      Важно: Они хотели расследовать еще десятки лет, – Рябошапка о делах Майдана

      В ГБР создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах. Мы отобрали лучших, профессиональных следователей, которые эффективно будут работать над "делами Майдана",
      – подчеркнул Труба.

      Следователи смогут приступить к работе, как только Генпрокуратура завершит все процессуальные действия и передаст Бюро материалы уголовных производств.

      Глава ГБР напомнил, что ГПУ завершает досудебное расследование в уголовных производствах 20 ноября. Тогда прокуроры будут иметь 3 месяца, чтобы передать дела следователям ГБР.

      "Сейчас в прокуратуре продолжается инвентаризация материалов. Как только коллеги ее завершат, мы готовы расследовать "дела Майдана", – подытожил он.

       

      Новость дополняется...

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Расследования Криминальные новости Евромайдан Роман Труба Государственное бюро расследований Новости Украины Новости политики
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