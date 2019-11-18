В ГБР создали подразделение для расследования дел Майдана

В Государственном бюро расследований появилось подразделение, которое будет заниматься расследованиями дел Майдана. Его следователи начнут работать, как только получат материалы дел от ГПУ.

Глава ГБР Роман Труба в своем телеграмме отметил, что в подразделении будут работать профессиональные следователи.

Важно: Они хотели расследовать еще десятки лет, – Рябошапка о делах Майдана

В ГБР создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах. Мы отобрали лучших, профессиональных следователей, которые эффективно будут работать над "делами Майдана",

– подчеркнул Труба.

Следователи смогут приступить к работе, как только Генпрокуратура завершит все процессуальные действия и передаст Бюро материалы уголовных производств.

Глава ГБР напомнил, что ГПУ завершает досудебное расследование в уголовных производствах 20 ноября. Тогда прокуроры будут иметь 3 месяца, чтобы передать дела следователям ГБР.

"Сейчас в прокуратуре продолжается инвентаризация материалов. Как только коллеги ее завершат, мы готовы расследовать "дела Майдана", – подытожил он.

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