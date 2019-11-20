Новый отдел ГБР по расследованию дел Майдана: в Бюро обнародовали детали

В новое подразделение Государственного бюро расследований, которое будет заниматься расследованиями дел Майдана, сейчас входит около 30 человек. Все они являются следователями Государственного бюро расследований. Создано же это подразделение на базе управления по расследованию военных преступлений.

Как утверждает пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова в комментарии "Радио НВ", для того, чтобы не останавливать и не задерживать процесс расследования дел Майдана, соответствующий следственный орган наполнили и укомплектовали работники бюро.

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"Это люди, которые являются следователями Государственного бюро расследований, они не работали до этого в управлении спецрасследований, которые расследовали дела Майдана в прокуратуре", – отметила Иванова.

Она подчеркнула, что для перевода следователей из Генпрокуратуры в соответствующий отдел необходимо внести изменения в законодательство. Однако, по словам Ивановой, для начала процесса ГБР "достаточно" своих следователей.

Они в любом случае начнут знакомиться с материалами уголовных производств, и уже постепенно там или будет изменен закон, и мы сможем по упрощенной процедуре добавить в этот департамент, еще дополнительно привлечь следователей Генеральной прокуратуры, или иным образом,

– говорит пресс-секретарь ГБР.

Также Анжелика Иванова сообщила, что подразделение по расследованию преступлений против Майдан состоит из около 30 следователей. Оно создано на базе управления по расследованию военных преступлений, поскольку его следователи имеют необходимый уровень доступа к гостайне.

Подразделение, которое будет заниматься расследованиями дел Майдана, создали в Государственном бюро расследований 18 ноября.

Мы отобрали лучших, профессиональных следователей, которые будут эффективно работать над "делами Майдана". Следователи смогут начать работу, как только Генпрокуратура завершит все процессуальные действия и передаст бюро материалы уголовных производств,

– отмечал глава ГБР Роман Труба.

По его словам, ГПУ завершает досудебное расследование по всем уголовным производствам 20 ноября. Тогда прокуроры будут иметь 3 месяца, чтобы передать дела следователям ГБР.

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Что известно о делах Майдана:

Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое "Дело Майдана", насчитывающее 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).

Расследованиями дел Майдана все эти годы занимался отдел специальных расследований Генеральной прокуратуры под руководством Сергея Горбатюка.

Святошинский райсуд Киева рассматривает дело против экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева. 15 января 2019 года суд начал допросы свидетелей стороны обвинения.

19 февраля 2019 года, накануне годовщины расстрелов в центре Киева, мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине констатировала, что за 5 лет после протестов на Майдане достигнут лишь ограниченный прогресс в расследовании убийств и насильственных смертей 98 человек.

21 октября в ГПУ создали департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства 2013-2014 годов. Преступления времен Майдана теперь будет расследовать Государственное бюро расследований, за деятельностью которого будет присматривать новообразованный департамент в Генпрокуратуре.

23 октября генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Горбатюка. После этого Горбатюк заявил, что следствие по делам Майдана приостановлено. В ГПУ, со своей стороны, расследование и обеспечение неотвратимости наказания по делам Майдана называют приоритетными.

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