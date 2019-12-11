Зеленский обсудил с новым президентом Совета ЕС санкции против России
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Разговор состоялся накануне заседания Европейского совета, на котором лидеры ЕС планируют продлить экономические санкции против России.
Зеленский проинформировал Шарля Мишеля о восстановлении после трехлетней паузы процесса мирного урегулирования конфликта с Россией на Донбассе, сообщили на сайте Президента Украины.
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Президент выразил надежду, что ЕС и в дальнейшем будет поддерживать Украину.
Рассчитываю, что лидеры государств – членов ЕС будут сохранять единство в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в продолжении санкционного давления на Россию до полного выполнения минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины,
– отметил Зеленский.
В ответ президент Европейского совета поздравил прогресс Украины во внедрении евроинтеграционных реформ. Он заявил, что ЕС будет оказывать необходимую помощь в этом процессе.
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О продлении санкций против России
- Европейский Союз может продлить экономические санкции против России еще на полгода. Решение планируют принять на саммите ЕС 12 декабря.
- Традиционно каждые полгода канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон докладывают лидерам ЕС о ходе выполнения минских соглашений, с которыми связаны экономические санкции против России.
- Последний раз ЕС продолжал экономические санкции против России летом до 31 января 2020 года.