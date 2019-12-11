Зеленский обсудил с новым президентом Совета ЕС санкции против России

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Разговор состоялся накануне заседания Европейского совета, на котором лидеры ЕС планируют продлить экономические санкции против России.

Зеленский проинформировал Шарля Мишеля о восстановлении после трехлетней паузы процесса мирного урегулирования конфликта с Россией на Донбассе, сообщили на сайте Президента Украины.

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Президент выразил надежду, что ЕС и в дальнейшем будет поддерживать Украину.

Рассчитываю, что лидеры государств – членов ЕС будут сохранять единство в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в продолжении санкционного давления на Россию до полного выполнения минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины,

– отметил Зеленский.

В ответ президент Европейского совета поздравил прогресс Украины во внедрении евроинтеграционных реформ. Он заявил, что ЕС будет оказывать необходимую помощь в этом процессе.

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О продлении санкций против России