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      Зеленський обговорив з новим президентом Ради ЄС санкції проти Росії

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      ЄС продовжать економічні санкції проти Росії / dt.ua

      Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Розмова відбулася напередодні засідання Європейської ради, на якому лідери ЄС планують продовжити економічні санкції проти Росії.

      Зеленський поінформував Шарля Мішеля про відновлення після трирічної паузи процесу мирного врегулювання конфлікту з Росією на Донбасі, повідомили на сайті Президента України

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      Президент висловив сподівання, що ЄС і надалі підтримуватиме Україну.

      Розраховую, що лідери держав – членів ЄС зберігатимуть єдність у підтримці суверенітету й територіальної цілісності України, а також у продовженні санкційного тиску на Росію до повного виконання мінських домовленостей та відновлення територіальної цілісності України,
      – зазначив Зеленський.

      У відповідь президент Європейської ради привітав прогрес України у впровадженні євроінтеграційних реформ. Він заявив, що ЄС надаватиме необхідну допомогу в цьому процесі.

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      Про продовження санкцій проти Росії

      • Європейський Союз може продовжити економічні санкції проти Росії на ще пів року. Рішення планують ухвалити на саміті ЄС 12 грудня.
      • Традиційно кожних пів року канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон доповідають лідерам ЄС про перебіг виконання мінських угод, з якими пов'язані економічні санкції проти Росії. 
      • Востаннє ЄС продовжував економічні санкції проти Росії влітку до 31 січня 2020 року.
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      Теги: Новини політики Україна – Росія Володимир Зеленський Санкції Євросоюз Мінські домовленості
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