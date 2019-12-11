Зеленський обговорив з новим президентом Ради ЄС санкції проти Росії

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Розмова відбулася напередодні засідання Європейської ради, на якому лідери ЄС планують продовжити економічні санкції проти Росії.

Зеленський поінформував Шарля Мішеля про відновлення після трирічної паузи процесу мирного врегулювання конфлікту з Росією на Донбасі, повідомили на сайті Президента України.

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Президент висловив сподівання, що ЄС і надалі підтримуватиме Україну.

Розраховую, що лідери держав – членів ЄС зберігатимуть єдність у підтримці суверенітету й територіальної цілісності України, а також у продовженні санкційного тиску на Росію до повного виконання мінських домовленостей та відновлення територіальної цілісності України,

– зазначив Зеленський.

У відповідь президент Європейської ради привітав прогрес України у впровадженні євроінтеграційних реформ. Він заявив, що ЄС надаватиме необхідну допомогу в цьому процесі.

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Про продовження санкцій проти Росії