Нормандський саміт: свою підтримку Україні висловила Великобританія

Велика Британія привітала домовленості, досягнуті на зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі. Водночас закликала Росію виконувати свої зобов'язання.

Великобританія залишається рішучим прихильником України та прагнень президента Зеленського до припинення конфлікту, повідомили у фейсбуці британського посольства в Україні.

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Ми вітаємо зобов’язання, взяті сторонами на саміті нормандської четвірки, зокрема, подальше розведення сил, всебічне припинення вогню та обмін утримуваних осіб,

– йдеться в повідомленні.

У посольстві також додали, що продовжують закликати Росію до виконання своїх зобов’язань відповідно до Мінських домовленостей.

Раніше посольство США в Україні відзначило важливий прогрес за результатами нормандського саміту. Та закликало Росію дотримуватись прийнятих на саміті зобов'язань.



Про що домовились у Парижі 9 грудня / Інфографіка 24 каналу