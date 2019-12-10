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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Нормандський саміт: свою підтримку Україні висловила Великобританія

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      Посольство Великобританії висловило Україні підтримку / aif.ua

      Велика Британія привітала домовленості, досягнуті на зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі. Водночас закликала Росію виконувати свої зобов'язання.

      Великобританія залишається рішучим прихильником України та прагнень президента Зеленського до припинення конфлікту, повідомили у фейсбуці британського посольства в Україні.

      Зверніть увагу: Обережний прогрес: що пишуть західні ЗМІ про нормандську зустріч

      Ми вітаємо зобов’язання, взяті сторонами на саміті нормандської четвірки, зокрема, подальше розведення сил, всебічне припинення вогню та обмін утримуваних осіб,
      – йдеться в повідомленні.

      У посольстві також додали, що продовжують закликати Росію до виконання своїх зобов’язань відповідно до Мінських домовленостей.

      Раніше посольство США в Україні відзначило важливий прогрес за результатами нормандського саміту. Та закликало Росію дотримуватись прийнятих на саміті зобов'язань.

      нормандський саміт париж домовленості
      Про що домовились у Парижі 9 грудня / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Нормандська зустріч 2019 Велика Британія Україна – Росія
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