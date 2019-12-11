Нормандский саммит: свою поддержку Украине выразила Великобритания
Великобритания поприветствовала договоренности, достигнутые на встрече "нормандской четверки" в Париже. В то же время призвала Россию выполнять свои обязательства.
Великобритания остается решительным сторонником Украины и стремлений президента Зеленского к прекращению конфликта, сообщили в фейсбуке британского посольства в Украине.
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Мы приветствуем обязательства, взятые сторонами на саммите нормандской четверки, в частности, дальнейшее разведение сил, всестороннее прекращение огня и обмен удерживаемых лиц,
– говорится в сообщении.
В посольстве также добавили, что продолжают призывать Россию к выполнению своих обязательств в соответствии с Минскими договоренностями.
Ранее посольство США в Украине отметило важный прогресс по результатам нормандского саммита. И призвало Россию придерживаться принятых на саммите обязательств.
О чем договорились в Париже 9 декабря / Инфографика 24 канала
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