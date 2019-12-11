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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Нормандский саммит: свою поддержку Украине выразила Великобритания

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      Посольство Великобритании выразило поддержку Украине / aif.ua

      Великобритания поприветствовала договоренности, достигнутые на встрече "нормандской четверки" в Париже. В то же время призвала Россию выполнять свои обязательства.

      Великобритания остается решительным сторонником Украины и стремлений президента Зеленского к прекращению конфликта, сообщили в фейсбуке британского посольства в Украине.

      Обратите внимание: Осторожный прогресс: что пишут западные СМИ о нормандской встрече

      Мы приветствуем обязательства, взятые сторонами на саммите нормандской четверки, в частности, дальнейшее разведение сил, всестороннее прекращение огня и обмен удерживаемых лиц,
      – говорится в сообщении.

      В посольстве также добавили, что продолжают призывать Россию к выполнению своих обязательств в соответствии с Минскими договоренностями.

      Ранее посольство США в Украине отметило важный прогресс по результатам нормандского саммита. И призвало Россию придерживаться принятых на саммите обязательств.

      нормандський саміт париж домовленості
      О чем договорились в Париже 9 декабря / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Нормандская встреча 2019 Украина – Россия Новости политики Новости Украины Великобритания
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