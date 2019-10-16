Зеленский одобрил закон о субсидиях для иностранных производителей кино

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил закон, который предусматривает государственные субсидии для возврата части расходов иностранным производителям кино, если те создавали фильм в Украине.

Обязательное условие получения государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов – отсутствие резидентов Украины среди собственников, участников, акционеров, а также должностных лиц иностранного кинопроизводителя, сообщили в Офисе Президента.

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Предполагается, что это должно существенно снизить соответствующие коррупционные риски.

Закон должен способствовать привлечению инвестиций и развитию инфраструктуры кинопроизводства в Украине.

Кроме того, иностранные кинопроизводители могут получить возврат еще 5% расходов. Это в случае, если они используют для создания фильмов произведения украинских авторов или создают сюжет об Украине, в частности берут тему вооруженной агрессии против Украины.