Зеленський схвалив закон про субсидії для іноземних виробників кіно

Президент України Володимир Зеленський схвалив закон, який передбачає державні субсидії для повернення частини витрат іноземним виробникам кіно, якщо ті створювали фільм в Україні.

Обов'язкова умова отримання державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат – відсутність резидентів України серед власників, учасників, акціонерів, а також посадовців іноземного кіновиробника, повідомили в Офісі Президента.

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Передбачається, що це повинно суттєво знизити відповідні корупційні ризики.

Закон повинен сприяти залученню інвестицій та розвитку інфраструктури кіновиробництва в Україні.

Крім того, іноземні кіновиробники можуть отримати повернення ще 5% витрат. Це у разі, якщо вони використовують для створення фільмів твори українських авторів чи створюють сюжет про Україну, зокрема беруть тему збройної агресії проти України.