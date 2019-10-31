Зеленский окружил себя "кварталовцами": достаточно ли у них квалификации

Президент Владимир Зеленский обещал, что при его каденции в Раде не будет кумовства. И не соврал. Однако, благодаря выбору своего окружения создал новый термин – "кварталовство". Кто из друзей Зеленского попал во власть через "Квартал" и имеют ли они достаточную квалификацию – читайте дальше.

Еще во время выборов Зеленский возмущался, мол, кому нравится, когда президент назначает своего кума или армейского друга? Почему так происходит уже 28 лет? Но, став президентом, он продолжил 28-летнюю традицию.

Читайте также: Все женщины нардепа Яременко: журналисты опубликовали еще одну порцию переписки

► Сергей Сивохо

Спасти всех нуждающихся, организовать власть и всех примирить – вот такой аппетит имеет Сергей Сивохо на своем новом месте работы. С кресла продюсера "Квартала" он попал в советники секретаря Совета национальной безопасности по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. В политическое крыло востока Украины Сивохо тянуло еще с парламентских выборов. Однако, после неудачи на выборах для Сивохо все же нашлось место в СНБО.

► Максим Ткаченко

Рядом со своим кварталовским коллегой Максимом Ткаченко, который также недавно тоже стал советником секретаря совета нацбезопасности. Хотя последний все же открыл для себя двери Совета в качестве мажоритарщика с Луганщины.

Я нахожусь там довольно часто, так как именно в Северодонецке расположен наш областной штаб партии "Слуга народа", руководителем которой я являюсь,

– отметил депутат Ткаченко.



Владимир Зеленский с Максимом Ткаченко

За кумовство во власти пока с него спросить нельзя. Однако, друзей из кварталовского сегмента в его окружении более чем достаточно:

► Первый помощник Зеленского Сергей Шефир, который до этого был директором квартала.

► Заместители Андрея Богдана – бывший исполнительный продюсер того же шоу Сергей Трофимов и экс-сценарист Юрий Костюк.

► Глава СБУ Иван Баканов.

► Помощник и партнер по бизнесу Андрей Ермак.

А у нас в истории Украины когда-то было по-другому? Я помню, при президентстве Ющенко у власти были исключительно его друзья. Когда был Янукович, то происходила та же история. А Порошенко вообще всегда давал должности по принципу – исключительно своих. Кухарка или домохозяйка – это должны быть свои люди,

– отметил политолог Валерий Клочок.

Но общество больше волнует не дружеские отношения гаранта с членами команды, а их целесообразность на избранных должностях, уровень компетентности в решении национальных вопросов. Ведь вновь избранных уже успели заклеймить как неопытных.

Многие из них имеет юридическое образование. Они, наверное, так же как и мы с вами интересовались политикой, имеют какое-то видение. У нас же по сути нет какого-то высшего образования политика, да? Нет. Это или юристы, или экономисты, это те же социологи, в конце концов, это – артисты,

– отметил политолог.

Вопросы квалификации чиновников в Украине традиционно поднимают после каждых выборов. И следует прежде всего задуматься над тем, что новой власти иногда просто негде брать опытные и проверенные кадры. Конечно, кроме окружения предшественников. Но туда за помощью они обращаются чуть ли не в последнюю очередь.