Зеленський оточив себе "кварталівцями": чи достатньо у них кваліфікації

Президент Володимир Зеленський обіцяв, що за його каденції у Раді не буде кумівства. І не збрехав. Проте, завдяки вибору свого оточення створив новий термін – "кварталівство". Хто з друзів Зеленського потрапив у владу через "Квартал" та чи мають вони достатню кваліфікацію – читайте далі.

Ще під час виборів Зеленський обурювався, мовляв, кому подобається, коли президент призначає свого кума чи армійського друга? Чому так відбувається вже 28 років? Але, ставши президентом, він продовжив 28-річну традицію.

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► Сергій Сивохо

Врятувати всіх нужденних, організувати владу та всіх примирити – ось такий апетит має Сергій Сивохо на своєму новому місці роботи. З крісла продюсера "Кварталу" він потрапив у радники секретаря Ради національної безпеки з питань реінтеграції та відновлення Донбасу. У політичне крило сходу України Сівохо тягнуло ще з парламентських виборів. Проте, сталося не як гадалося, та після невдачі на виборах для Сівохо все ж знайшлося місце в РНБО.

► Максим Ткаченко

Поруч зі своїм кварталівським колегою Максимом Ткаченком, який також нещодавно теж став радником секретаря ради нацбезпеки. Хоча, останній все ж таки відкрив для себе двері Ради в ролі мажоритарника з Луганщини.

Я перебуваю там досить часто, тому що саме у Сєвєродонецьку розташований наш обласний штаб партії "Слуга народу", керівником якої я є,

– зазначив депутат Ткаченко.



Володимир Зеленський з Максимом Ткаченком

За кумівство у владі поки з нього спитати не можна. Проте, друзів із кварталівського сегмента в його оточенні більше ніж достатньо:

► Перший помічник Зеленського Сергій Шефір, який до цього був директором кварталу.

► Заступники Андрія Богдана – ексвиконавчий продюсер того ж шоу Сергій Трофімов і екс-сценарист Юрій Костюк.

► Глава СБУ Іван Баканов.

► Помічник та партнер по бізнесу Андрій Єрмак.

А у нас в історії України колись було по-іншому? Я пам'ятаю, за президентства Ющенка при владі були виключно його друзі. Коли був Янукович, то відбувалася та сама історія. А Порошенко взагалі завжди давав посади по принципу – виключно своїх. Кухарка чи домогосподарка – це мають бути свої люди,

– зауважив політолог Валерій Клочок.

Але суспільство більше хвилює не дружні стосунки гаранта з членами команди, а їхня доцільність на обраних посадах, рівень компетентності у розв'язанні національних питань. Адже новообраних уже встигли клеймувати недосвідченими.

Багато хто із них має юридичну освіту. Вони, напевно, так само як і ми з вами цікавилися політикою, мають якесь бачення. У нас же по суті немає якоїсь вищої освіти політика, так? Немає. Це або юристи, або економісти, це ті самі соціологи, врешті-решт, це – артисти,

– наголосив політолог.

Питання кваліфікації чиновників в Україні традиційно підіймають після кожних виборів. Та слід насамперед задуматися над тим, що новій владі іноді просто немає де брати досвідчені й перевірені кадри. Звісно, крім оточення попередників. Але туди за допомогою вони звертаються чи не в останню чергу.