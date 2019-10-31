21:04
31 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ГЕЛОВІН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ворожки піднімають економіку РФ. Прикладне православ'я
      Вєсті Кремля
      22:05, 30 жовтня
      Вєсті.UA: Що чекає на Дубневича. Тищенко знайшов своє покликання
      Вєсті.UA
      19:24, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ГЕЛОВІН

      Зеленський оточив себе "кварталівцями": чи достатньо у них кваліфікації

      87 Читать новость на русском

      Президент Володимир Зеленський обіцяв, що за його каденції у Раді не буде кумівства. І не збрехав. Проте, завдяки вибору свого оточення створив новий термін – "кварталівство". Хто з друзів Зеленського потрапив у владу через "Квартал" та чи мають вони достатню кваліфікацію – читайте далі.

      Ще під час виборів Зеленський обурювався, мовляв, кому подобається, коли президент призначає свого кума чи армійського друга? Чому так відбувається вже 28 років? Але, ставши президентом, він продовжив 28-річну традицію. 

      Читайте також: Всі жінки нардепа Яременка: журналісти опублікували ще одну порцію листувань

      ► Сергій Сивохо

      Врятувати всіх нужденних, організувати владу та всіх примирити – ось такий апетит має Сергій Сивохо на своєму новому місці роботи. З крісла продюсера "Кварталу" він потрапив у радники секретаря Ради національної безпеки з питань реінтеграції та відновлення Донбасу. У політичне крило сходу України Сівохо тягнуло ще з парламентських виборів. Проте, сталося не як гадалося, та після невдачі на виборах для Сівохо все ж знайшлося місце в РНБО.

      ► Максим Ткаченко

      Поруч зі своїм кварталівським колегою Максимом Ткаченком, який також нещодавно теж став радником секретаря ради нацбезпеки. Хоча, останній все ж таки відкрив для себе двері Ради в ролі мажоритарника з Луганщини.

      Я перебуваю там досить часто, тому що саме у Сєвєродонецьку розташований наш обласний штаб партії "Слуга народу", керівником якої я є,
      – зазначив депутат Ткаченко.

      Володимир Зеленський з Максимом Ткаченком
      Володимир Зеленський з Максимом Ткаченком

      За кумівство у владі поки з нього спитати не можна. Проте, друзів із кварталівського сегмента в його оточенні більше ніж достатньо:

      ► Перший помічник Зеленського Сергій Шефір, який до цього був директором кварталу.

      ► Заступники Андрія Богдана – ексвиконавчий продюсер того ж шоу Сергій Трофімов і екс-сценарист Юрій Костюк.

      ► Глава СБУ Іван Баканов.

      ► Помічник та партнер по бізнесу Андрій Єрмак.

      А у нас в історії України колись було по-іншому? Я пам'ятаю, за президентства Ющенка при владі були виключно його друзі. Коли був Янукович, то відбувалася та сама історія. А Порошенко взагалі завжди давав посади по принципу – виключно своїх. Кухарка чи домогосподарка – це мають бути свої люди,
      – зауважив політолог Валерій Клочок.

      Але суспільство більше хвилює не дружні стосунки гаранта з членами команди, а їхня доцільність на обраних посадах, рівень компетентності у розв'язанні національних питань. Адже новообраних уже встигли клеймувати недосвідченими.

      Багато хто із них має юридичну освіту. Вони, напевно, так само як і ми з вами цікавилися політикою, мають якесь бачення. У нас же по суті немає якоїсь вищої освіти політика, так? Немає. Це або юристи, або економісти, це ті самі соціологи, врешті-решт, це – артисти,
      – наголосив політолог.

      Питання кваліфікації чиновників в Україні традиційно підіймають після кожних виборів. Та слід насамперед задуматися над тим, що новій владі іноді просто немає де брати досвідчені й перевірені кадри. Звісно, крім оточення попередників. Але туди за допомогою вони звертаються чи не в останню чергу.

      blog_ava
      У Вільнюсі затримали ексголову правління Державної продовольчо-зернової корпорації України
      сьогодні
      7519
      Автор: Єгор Скоріна
      Теги: Новини України Історія Новини політики Слуга народу Володимир Зеленський Сергій Сивохо Журналісти РНБО Бізнес Іван Баканов Сергій Шефір СБУ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Що дасть Україні членство в НАТО?
      сьогодні , 21:01 Що дасть Україні членство в НАТО?
      Світлана Попова 15
      А як би ви покарали Яременка за секс-скандал: опитування
      сьогодні , 20:10 А як би ви покарали Яременка за секс-скандал: опитування
      Северин Трач 696
      Як грузинські банки "пережили" російську агресію, – експосол Катамадзе
      сьогодні , 20:01 Як грузинські банки "пережили" російську агресію, – експосол Катамадзе
      Ірина Поліщук 146
      Покарання за незаконне збагачення: кому загрожує конфіскація і ув'язнення на 10 років
      сьогодні , 18:40 Покарання за незаконне збагачення: кому загрожує конфіскація і ув'язнення на 10 років
      Ірина Поліщук 8046
      Військова операція Туреччини в Сирії: про що вона говорить Україні
      сьогодні , 18:00 Військова операція Туреччини в Сирії: про що вона говорить Україні
      Віталій Дейнега 883
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук