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      Зеленский отметил ряд мировых политиков государственными наградами

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Офис Президента

      В честь Дня Независимости президент наградил орденами деятелей, которые работали на благо Украины за рубежом. Зеленский отмечал орденами дипломатов, политиков, журналистов и общественных деятелей.

      Наградами отметили людей, внесших весомый вклад в укрепление авторитета Украины, развитие международного сотрудничества и активную общественную деятельность, говорится в указе Зеленского.

       К теме: Зеленский в День Независимости наградил украинских военных, медиков, педагогов и спортсменов

      В частности, орденом князя Ярослава Мудрого II степени наградили главу норвежского парламента в 2013-2018 годах Олемика Томмессена. IV степени – почетного Генерального консула Украины в Венгрии Шандора Рота. V степени – президентов Всемирного конгресса Украинцев Павла Грода и Евгения Чолия, а также посмертно руководителя дипломатической миссии Украинской Народной Республики в Ватикане в 1918-1921 годах Франца-Ксаверия Бонна.

      Оденом "За заслуги" III степени наградили трех депутатов британского парламента: Джона Виттингдейда (председателя парламентской группы по связям с Украиной), Полин Летем и Стюарта Мак-Дональда. Также орден получили депутат Национальной ассамблеи Уэльса Мика Антонива, председатель группы дружбы "Украина-Португалия" Рикардо Мануэль Бешигу, Генеральный секретарь Греко-Украинской палаты Николаус Бугас, почетный консул в городе Познань Витольд Горовский.

      Эту же награду получили: генеральный секретарь Норвежского совета по делам беженцев Ян Эгеланд, советник администрации внешних сношений французской сообщества Бельгии "Валония-Брюссель Интернасьональ" Зенон Коваль, председатель благотворительного фонда "Search Foundation" Бертран Косту, президент фонда голодомора-геноцида Николай Кочерга, настоятель Украинской греко-католического прихода в Варшаве Ян Кушку, общественный деятель в Польше Ян Кушку, директор центра украинистики имени Николая Зерова, профессор Университета имени Монаша Марк Павлишин.

      Орденом княгини Ольги I степени наградили депутата Европейского парламента Сандру Калниете, III степени – председателя женской общины украинок Молдовы Валентину Морару.

      Крестом Ивана Мазепы наградили трех канадских журналистов и общественных деятелей, внесших большой вклад в развитие украинской диаспоры за рубежом: Анну Кисель, Юрия Клюфаса и историка Любомира Луцюка.

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      Теги: Новости Украины Новости политики День Независимости Владимир Зеленский Награды
      Источник: 24 канал
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