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      Зеленський відзначив низку світових політиків державними нагородами

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Офіс Президента

      На честь Дня Незалежності президент нагородив орденами діячів, які працювали на благо України за кордоном. Зеленський відзначав орденами дипломатів, політиків, журналістів та громадських діячів.

      Нагородами відзначили людей, що зробили вагомий внесок у зміцнення авторитету України, розвиток міжнародного співробітництва та активну громадську діяльність, йдеться в указі Зеленського. 

      До теми: Зеленський у День Незалежності нагородив українських військових, медиків, освітян і спортсменів

      Зокрема, орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня нагородили голову норвезького парламенту у 2013-2018 роках Олеміка Томмессена. ІV ступеня – почесного Генерального консула України в Угорщині Шандора Рота. V ступеня – президентів Світового конгресу Українців Павла Ґрода та Євгена Чолія, а також посмертно керівника дипломатичної місії Української Народної Республіки у Ватикані у 1918-1921 роках Франца-Ксаверія Бонна.

      Оденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагородили трьох депутатів британського парламенту: Джона Віттінгдейда (голову парламентської групи у зв'язках з Україною), Полін Летем та Стюарта Мак-Дональда. Також орден отримали депутат Національної асамблеї Уельсу Міка Антоніва, голова групи дружби "Україна-Португалія" Рікардо Мануель Бешігу, Генеральний секретар Греко-Української палати Ніколауса Бугаса, почесний консул в місті Познань Вітольд Горовський.

      Цю ж нагороду отримали: генеральний секретар Норвезької ради у справах біженців Ян Егеланд, радник адміністрації зовнішніх зносин французької спільноти Бельгії "Валонія- Брюссель інтернасьйональ" Зенон Коваль, голова благодійного фонду "Search Foundation" Бертран Кост, президент фундації голодомору-геноциду Микола Кочерга, парох Української греко-католицької парафії у Варшаві Ян Кушка, громадський діяч у Польщі Андрій Кушка, директор центру україністики імені Миколи Зерова, професор Університету імені Монаша Марк Павлишин. 

      Орденом княгині Ольги І ступеня нагородили депутата Європейського Парламенту Сандру Калнієте, ІІІ ступеня – голову жіночої громади українок Молдови Валентину Морару.

      Хрестом Івана Мазепи нагородили трьох канадських журналістів та громадських діячів, що зробили великий внесок у розвиток української діаспори за кордоном: Анну Кисіль, Юрія Клюфаса та історика Любомира Луцюка. 

      blog_ava
      Як Україна, маючи потужну армію та ядерну зброю, на початку війни опинилася ні з чим
      сьогодні
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      Теги: Новини України День Незалежності Новини політики Володимир Зеленський Нагороди
      Джерело: 24 канал
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