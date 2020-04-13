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      Зеленский: Пасха в этом году – это настоящее проявление любви к ближнему

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      Зеленский о праздновании Пасхи / Getty Images

      Владимир Зеленский отметил, что новый формат празднования Пасхи является настоящим проявлением любви к ближнему. Он отметил, что многие священники понимают угрозу распространения коронавируса, поэтому поддерживают формат празднования онлайн. А украинцы заказывают освященные куличи.

      О праздновании Пасхи в Украине говорили 13 апреля на совещании под председательством президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

      Читайте также Оденьте лучшую одежду, приобщитесь духовно к литургии: УГКЦ о праздновании Пасхи

      По словам президента, собрания, толпы на Пасхальные праздники – прямой путь заболеть самому и заразить близких.

      Поэтому Пасха в новом формате в этом году – это настоящее проявление любви к ближнему,
      – отметил Зеленский.

      На встрече обсудили то, что церкви в Украине готовятся к богослужениям онлайн. Украинцы заказали свыше 14 тысяч посылок с освященными куличами. Их доставят в течение недели.

      Кроме того, внимание сосредоточили на том, что в этом году в храмы по случаю празднования Пасхи западного обряда пришли примерно 126 тысяч украинцев. Для сравнения в 2019 году их было почти 3 миллиона.

      В то же время за нарушение карантинных ограничений во время богослужений полиция составила админпротоколы в семи областях. Зеленский отметил, что многие священнослужители и верующие осознают страшную опасность, которую представляет эпидемия коронавируса.

      Как Церковь рекомендует праздновать Пасху

      • УГКЦ и ПЦУ призывают людей оставаться дома и посмотреть литургию онлайн.
      • Дома можно прочитать молитву и побрызгать пасхальные блюда святой иорданской водой.
      • УГКЦ провозгласила диспенсацию, которая касается обязанности верующих во время пасхального поста приступать к таинствам причастия и исповеди.
      • В Патриаршем Соборе Воскресения Христова УГКЦ будут освящать пасхальные блюда с соблюдением всех норм на улице в течение субботы.

      заборона карантин обмеження коронавірус україна
      Ограничения из-за карантина в Украине / инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Пасха Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский
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