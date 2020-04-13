14:09
13 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Зеленський: Великдень цьогоріч – це справжній прояв любові до ближнього

      - Читать новость на русском
      Зеленський про святкування Великодня / Getty Images

      Володимир Зеленський відзначив, що новий формат святкування Великодня є справжнім проявом любові до ближнього. Він наголосив, що багато священників розуміють загрозу поширення коронавірусу, тому підтримують формат святкування онлайн. А українці замовляють освячені паски.

      Про святкування Великодня в Україні говорили 13 квітня на нараді під головуванням президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє пресслужба Президента України.

      Читайте також Одягніть найкращий одяг, долучіться духовно до літургії: УГКЦ про святкування Великодня

      За словами президента, зібрання, натовпи на Великодні свята – прямий шлях захворіти самому й заразити близьких.

      Тому Великдень у новому форматі цьогоріч – це справжній прояв любові до ближнього,
      – зазначив Зеленський.

      На зустрічі обговорили те, що церкви в Україні готуються до богослужінь онлайн. Українці замовили понад 14 тисяч посилок з освяченими пасками. Їх доставлять упродовж тижня.

      Крім того, увагу зосередили на тому, що цього року до храмів з нагоди святкування Великодня західного обряду прийшли приблизно 126 тисяч українців. Для порівняння у 2019 році їх було майже 3 мільйони.

      Водночас за порушення карантинних обмежень під час богослужінь поліція склала адмінпротоколи у семи областях. Зеленський зазначив, що багато священнослужителів і вірян усвідомлюють страшну небезпеку, яку становить епідемія коронавірусу.

      Як Церква рекомендує святкувати Великдень

      • УГКЦ та ПЦУ закликають людей залишатись вдома та подивитись літургію онлайн.
      • Вдома можна прочитати молитву і покропити пасхальні страви свяченою йорданською водою.
      • УГКЦ проголосила диспензу, яка стосується обов'язку вірян у час великоднього посту приступати до таїнств причастя і сповіді.
      • У Патріаршому Соборі Воскресіння Христового УГКЦ освячуватимуть великодні страви з дотриманням усіх норм на вулиці упродовж суботи.

      заборона карантин обмеження коронавірус україна
      Обмеження через карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Новини України Карантин в Україні 2020 Великдень Володимир Зеленський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 11:50 Україна з Коломойським і без нього, або Бенінградська битва
      Михайло Дубинянський
      сьогодні , 07:01 Новий платіж на тепло та гарячу воду: як зміниться тариф
      Юлія Поскробок