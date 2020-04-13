Зеленський: Великдень цьогоріч – це справжній прояв любові до ближнього
Володимир Зеленський відзначив, що новий формат святкування Великодня є справжнім проявом любові до ближнього. Він наголосив, що багато священників розуміють загрозу поширення коронавірусу, тому підтримують формат святкування онлайн. А українці замовляють освячені паски.
Про святкування Великодня в Україні говорили 13 квітня на нараді під головуванням президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє пресслужба Президента України.
Читайте також Одягніть найкращий одяг, долучіться духовно до літургії: УГКЦ про святкування Великодня
За словами президента, зібрання, натовпи на Великодні свята – прямий шлях захворіти самому й заразити близьких.
Тому Великдень у новому форматі цьогоріч – це справжній прояв любові до ближнього,
– зазначив Зеленський.
На зустрічі обговорили те, що церкви в Україні готуються до богослужінь онлайн. Українці замовили понад 14 тисяч посилок з освяченими пасками. Їх доставлять упродовж тижня.
Крім того, увагу зосередили на тому, що цього року до храмів з нагоди святкування Великодня західного обряду прийшли приблизно 126 тисяч українців. Для порівняння у 2019 році їх було майже 3 мільйони.
Водночас за порушення карантинних обмежень під час богослужінь поліція склала адмінпротоколи у семи областях. Зеленський зазначив, що багато священнослужителів і вірян усвідомлюють страшну небезпеку, яку становить епідемія коронавірусу.
Як Церква рекомендує святкувати Великдень
- УГКЦ та ПЦУ закликають людей залишатись вдома та подивитись літургію онлайн.
- Вдома можна прочитати молитву і покропити пасхальні страви свяченою йорданською водою.
- УГКЦ проголосила диспензу, яка стосується обов'язку вірян у час великоднього посту приступати до таїнств причастя і сповіді.
- У Патріаршому Соборі Воскресіння Христового УГКЦ освячуватимуть великодні страви з дотриманням усіх норм на вулиці упродовж суботи.
Читайте також
-
У штатах Міссісіпі та Луїзіана пронісся потужний торнадо: загинули 6 людей – фото, відеосьогодні , 08:54
-
Іспанія послаблює карантин попри величезну кількість хворих на COVID-19сьогодні , 09:14
-
Коронавірус у Збройних силах України – останні новини: захворів ще один військовийсьогодні , 10:25
-
Кого б обрали мером Києва сьогодні: опитуваннясьогодні , 12:41
-
Смертельна ДТП на Набережній Перемоги в Дніпрі: загиблих "вирізали" з понівеченої машини – фотосьогодні , 12:43
-
У Києво-Печереській лаврі кажуть про смерть Нектарія, але мовчать про коронавіруссьогодні , 09:09