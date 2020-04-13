Зеленський: Великдень цьогоріч – це справжній прояв любові до ближнього

Володимир Зеленський відзначив, що новий формат святкування Великодня є справжнім проявом любові до ближнього. Він наголосив, що багато священників розуміють загрозу поширення коронавірусу, тому підтримують формат святкування онлайн. А українці замовляють освячені паски.

Про святкування Великодня в Україні говорили 13 квітня на нараді під головуванням президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє пресслужба Президента України.

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За словами президента, зібрання, натовпи на Великодні свята – прямий шлях захворіти самому й заразити близьких.

Тому Великдень у новому форматі цьогоріч – це справжній прояв любові до ближнього,

– зазначив Зеленський.

На зустрічі обговорили те, що церкви в Україні готуються до богослужінь онлайн. Українці замовили понад 14 тисяч посилок з освяченими пасками. Їх доставлять упродовж тижня.

Крім того, увагу зосередили на тому, що цього року до храмів з нагоди святкування Великодня західного обряду прийшли приблизно 126 тисяч українців. Для порівняння у 2019 році їх було майже 3 мільйони.

Водночас за порушення карантинних обмежень під час богослужінь поліція склала адмінпротоколи у семи областях. Зеленський зазначив, що багато священнослужителів і вірян усвідомлюють страшну небезпеку, яку становить епідемія коронавірусу.

Як Церква рекомендує святкувати Великдень

УГКЦ та ПЦУ закликають людей залишатись вдома та подивитись літургію онлайн.

Вдома можна прочитати молитву і покропити пасхальні страви свяченою йорданською водою.

УГКЦ проголосила диспензу, яка стосується обов'язку вірян у час великоднього посту приступати до таїнств причастя і сповіді.

У Патріаршому Соборі Воскресіння Христового УГКЦ освячуватимуть великодні страви з дотриманням усіх норм на вулиці упродовж суботи.



Обмеження через карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу