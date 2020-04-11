Одягніть найкращий одяг, долучіться духовно до літургії: УГКЦ про святкування Великодня

Через епідемію коронавірусу Україна цього року по-особливому святкуватиме Великдень. Блаженніший Святослав закликає вірян залишатися вдома, а на Великдень одягти найкращий одяг та онлайн долучитися до Пасхальної літургії.

Поради українцям, як святкували Великдень, дав глава УГКЦ – Блаженніший Святослав. Про це повідомляє Інформаційний ресурс УГКЦ.

Зверніть увагу 24 канал транслюватиме літургію з Патріаршого собору УГКЦ у Києві

Він закликав вірян переживати пасхальну радість у колі домашньої церкви – у своїх домівках.

Одягніть у Пасхальний день свій найкращий одяг, увімкніть доступні вам засоби телекомунікації й з тими самими жестами долучіться духовно до Пасхальної літургії,

– сказав Блаженніший Святослав.

Він додав, що перед собою слід мати пасхальний кошик, який священники наживо посвятять наприкінці служби. Великодньою радістю глава УГКЦ просить ділити, не залишаючи свій дім.

"Зателефонуйте до своїх рідних і близьких, поспілкуйтеся з ними, аби цю пасхальну радість і їм донести", – пояснив глава УГКЦ.

Він нагадав, що Церква в умовах епідемії коронавірусу вводить особливі дозволи та диспензи (звільнення).

Від чого звільнили вірян:

від відвідин у неділю та свята храмів участі у службі;

від особливого обов'язку під час Великого посту приступити до сповіді та прийняти причастя.

Блаженніший Святослав закликав українців подбати про своє здоров'я та безпеку.



Як захиститися від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу