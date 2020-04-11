15:29
11 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Наденьте лучшую одежду, приобщитесь духовно к литургии: УГКЦ о праздновании Пасхи

      - Читати новину українською
      Блаженнейший Святослав о праздновании Пасхи / ucu.edu.ua

      Из-за эпидемии коронавируса Украина в этом году будет по-особенному праздновать Пасху. Блаженнейший Святослав призывает верующих оставаться дома, а на Пасху надеть лучшую одежду и онлайн приобщиться к Пасхальной литургии.

      Советы украинцам, как праздновать Пасху, дал глава УГКЦ – Блаженнейший Святослав. Об этом сообщает Информационный ресурс УГКЦ.

      Обратите внимание 24 канал будет транслировать литургию с Патриаршего собора УГКЦ в Киеве

      Он призвал верующих разделять пасхальную радость в кругу домашней церкви – в своих домах.

      Наденьте в Пасхальный день свою лучшую одежду, включите доступные вам средства телекоммуникации и с теми же жестами приобщитесь духовно к Пасхальной литургии,
      – сказал Блаженнейший Святослав.

      Он добавил, что перед собой нужно иметь пасхальную корзину, которую священники вживую посвятят в конце службы. Пасхальную радость глава УГКЦ просит разделить, не покидая свой дом.

      "Позвоните к своим родным и близким, пообщайтесь с ними, чтобы эту пасхальную радость и им донести", – пояснил глава УГКЦ.

      Он напомнил, что Церковь в условиях эпидемии коронавируса вводит особые разрешения и диспенсации (освобождение).

      От чего освободили верующих:

      • от посещения в воскресенье и праздники храмов, участия в службе;
      • от особого долга во время Великого поста приступить к исповеди и принять причастие.

      Блаженнейший Святослав призвал украинцев позаботиться о своем здоровье и безопасности.


      Как защититься от коронавируса / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Пасха Религия Святослав Шевчук УГКЦ Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 12:51 Как и где можно заниматься спортом во время карантина
      Ігор Саджениця
      сегодня , 12:00 Как пандемия изменила отношение к онлайн образованию?
      Іван Примаченко