Наденьте лучшую одежду, приобщитесь духовно к литургии: УГКЦ о праздновании Пасхи
Из-за эпидемии коронавируса Украина в этом году будет по-особенному праздновать Пасху. Блаженнейший Святослав призывает верующих оставаться дома, а на Пасху надеть лучшую одежду и онлайн приобщиться к Пасхальной литургии.
Советы украинцам, как праздновать Пасху, дал глава УГКЦ – Блаженнейший Святослав. Об этом сообщает Информационный ресурс УГКЦ.
Обратите внимание 24 канал будет транслировать литургию с Патриаршего собора УГКЦ в Киеве
Он призвал верующих разделять пасхальную радость в кругу домашней церкви – в своих домах.
Наденьте в Пасхальный день свою лучшую одежду, включите доступные вам средства телекоммуникации и с теми же жестами приобщитесь духовно к Пасхальной литургии,
– сказал Блаженнейший Святослав.
Он добавил, что перед собой нужно иметь пасхальную корзину, которую священники вживую посвятят в конце службы. Пасхальную радость глава УГКЦ просит разделить, не покидая свой дом.
"Позвоните к своим родным и близким, пообщайтесь с ними, чтобы эту пасхальную радость и им донести", – пояснил глава УГКЦ.
Он напомнил, что Церковь в условиях эпидемии коронавируса вводит особые разрешения и диспенсации (освобождение).
От чего освободили верующих:
- от посещения в воскресенье и праздники храмов, участия в службе;
- от особого долга во время Великого поста приступить к исповеди и принять причастие.
Блаженнейший Святослав призвал украинцев позаботиться о своем здоровье и безопасности.
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