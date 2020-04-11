Наденьте лучшую одежду, приобщитесь духовно к литургии: УГКЦ о праздновании Пасхи

Из-за эпидемии коронавируса Украина в этом году будет по-особенному праздновать Пасху. Блаженнейший Святослав призывает верующих оставаться дома, а на Пасху надеть лучшую одежду и онлайн приобщиться к Пасхальной литургии.

Советы украинцам, как праздновать Пасху, дал глава УГКЦ – Блаженнейший Святослав. Об этом сообщает Информационный ресурс УГКЦ.

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Он призвал верующих разделять пасхальную радость в кругу домашней церкви – в своих домах.

Наденьте в Пасхальный день свою лучшую одежду, включите доступные вам средства телекоммуникации и с теми же жестами приобщитесь духовно к Пасхальной литургии,

– сказал Блаженнейший Святослав.

Он добавил, что перед собой нужно иметь пасхальную корзину, которую священники вживую посвятят в конце службы. Пасхальную радость глава УГКЦ просит разделить, не покидая свой дом.

"Позвоните к своим родным и близким, пообщайтесь с ними, чтобы эту пасхальную радость и им донести", – пояснил глава УГКЦ.

Он напомнил, что Церковь в условиях эпидемии коронавируса вводит особые разрешения и диспенсации (освобождение).

От чего освободили верующих:

от посещения в воскресенье и праздники храмов, участия в службе;

от особого долга во время Великого поста приступить к исповеди и принять причастие.

Блаженнейший Святослав призвал украинцев позаботиться о своем здоровье и безопасности.



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