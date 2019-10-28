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      Зеленский передал 5 государственных компаний на приватизацию

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      Зеленский передал 5 государственных компаний на приватизацию
      Зеленский передал 5 государственных компаний на приватизацию / Getty Images

      Владимир Зеленский передал 5 государственных предприятий в Фонд государственного имущества для дальнейшей приватизации.

      Заместительница главы ОПУ Юлия Ковалив во время пресс-брифинга сообщила, что президент уже подписал соответствующий указ.

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      Среди переданных в Фонд госимущества предприятий: гостиница "Днепр" и госпредприятия Чайка и Центрсервис. Предприятиями занималось Государственное управление делами.

      Ковалив анонсировала передачу на приватизацию еще 9 государственных объектов, которыми занимается ГУД.

      Заметим, что согласно программе действий правительства предусмотрена продажа более 1000 государственных компаний.

      2 октября Рада окончательно одобрила законопроект, которым отменила перечень объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации. Тем самым парламент запустил процесс большой приватизации государственного имущества, которую анонсировали ранее. Подробнее – по ссылке.

      Что такое масштабная приватизация? Это политический курс, который направлен на продажу предприятий, земель и прочего непрофильного имущества в пользу частных лиц. Приватизация позволит увеличить поступления в государственный бюджет и привлечь больше инвестиций.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Деньги Новости политики Владимир Зеленский Законодательство Бизнес Приватизация
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