Зеленский передал 5 государственных компаний на приватизацию

Владимир Зеленский передал 5 государственных предприятий в Фонд государственного имущества для дальнейшей приватизации.

Заместительница главы ОПУ Юлия Ковалив во время пресс-брифинга сообщила, что президент уже подписал соответствующий указ.

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Среди переданных в Фонд госимущества предприятий: гостиница "Днепр" и госпредприятия Чайка и Центрсервис. Предприятиями занималось Государственное управление делами.

Ковалив анонсировала передачу на приватизацию еще 9 государственных объектов, которыми занимается ГУД.

Заметим, что согласно программе действий правительства предусмотрена продажа более 1000 государственных компаний.

2 октября Рада окончательно одобрила законопроект, которым отменила перечень объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации. Тем самым парламент запустил процесс большой приватизации государственного имущества, которую анонсировали ранее. Подробнее – по ссылке.

Что такое масштабная приватизация? Это политический курс, который направлен на продажу предприятий, земель и прочего непрофильного имущества в пользу частных лиц. Приватизация позволит увеличить поступления в государственный бюджет и привлечь больше инвестиций.