Зеленский планирует перепись населения на конец 2019 года, – советник

По мнению советника президента по вопросам здравоохранения Михаила Радуцкого, для качественной трансформации необходимо прежде всего провести перепись населения. Мол, именно от количества реальных украинских граждан зависит сумма, необходимая для финансирования отрасли.

По словам Радуцкого, перепись населения Украины могут провести уже в конце 2019 года, а стоить это будет около 4 миллиардов гривен, рассказал он в интервью Дмитрию Гордону.

Важно: Радуцкий не хочет возглавлять МЗ и назвал Зеленскому кандидата на эту должность

Советник Владимира Зеленского отметил, что ранее украинскую систему здравоохранения реформировали "точечно", за исключением последних трех лет. Он пояснил, что старая медицинская система уже сломана, но построить новую пока не удалось.

Первым шагом на пути к трансформации медицины должна стать перепись населения. Невозможно рассчитать необходимое количество денег на систему здравоохранения, не понимая скольким людям мы должны предоставить услуги,

– отметил Михаил Радуцкий.

Кроме того, он отметил, что президент начал планировать перепись населения на конец 2019 года, но для этого сначала должен появиться новый Кабинет министров.

Что известно о переписи населения в Украине?

Во времена независимости в Украине проводилась только одна перепись населения – в 2001 году. Следующая перепись должна была быть в 2011 году, но четыре раза переносилась. Так она до сих пор не была проведена, а в последний раз ее проведение перенесли на 2020 год.



В Украине в последние годы вопрос переписи населения является актуальным как никогда. Из-за высокого уровня эмиграции точно не известно, какое сейчас количество населения страны.