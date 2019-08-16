Зеленський планує перепис населення на кінець 2019 року, – радник

На думку радника президента з питань охорони здоров'я Михайла Радуцького, для якісної трансформації необхідно найперше провести перепис населення. Мовляв, саме від кількості реальних українських громадян залежить сума, необхідна на фінансування галузі.

За словами Радуцького, перепис населення України можуть провести вже наприкінці 2019 року, а коштуватиме це близько 4 мільярдів гривень, розповів він в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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Радник Володимира Зеленського зазначив, що раніше українську систему охорони здоров'я реформували "точково", за винятком останніх трьох років. Він пояснив, що стара медична система вже зламана, але побудувати нову поки не вдалося.

Першим кроком на шляху до трансформації медицини має стати перепис населення. Неможливо розрахувати необхідну кількість грошей на систему охорони здоров'я, не розуміючи скільком людям ми повинні надати послуги,

– наголосив Михайло Радуцький.

Крім того, він зазначив, що президент почав планувати перепис населення на кінець 2019 року, але для цього спочатку повинен з'явитися новий Кабінет міністрів.

Що відомо про перепис населення в Україні?За часів незалежності в Україні проводився лише один перепис населення – у 2001 році. Наступний перепис мав відбутися у 2011 році, але чотири рази переносився. Так він досі не був проведений, а востаннє його проведення перенесли на 2020 рік.



В Україні протягом останніх років питання перепису населення є актуальним як ніколи. Через високий рівень еміграції достеменно не відомо, якою нині є кількість населення держави.