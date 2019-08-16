11:30
16 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА АВАРІЯ ЛІТАКА У ПІДМОСКОВ’Ї ВЕРХОВНА РАДА ВАКЦИНАЦІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: ОМОН планує переворот у Росії. Путін знайшов собі балерину
      Вєсті Кремля
      21:19, 15 серпня
      Вєсті. UA: Чому Рабінович говорить російською. Гримчак серед ясного неба
      Вєсті.UA
      19:56, 15 серпня
      Чому нові вагони "Укрзалізниці" простоюють на заводі та куди зникли гроші: розслідування
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА АВАРІЯ ЛІТАКА У ПІДМОСКОВ’Ї ВЕРХОВНА РАДА ВАКЦИНАЦІЯ

      Зеленський планує перепис населення на кінець 2019 року, – радник

      547 Читать новость на русском
      Радуцький певен, що трансформацію системи охорони здоров'я потрібно почати з перепису населення
      Радуцький певен, що трансформацію системи охорони здоров'я потрібно почати з перепису населення / politeka.net

      На думку радника президента з питань охорони здоров'я Михайла Радуцького, для якісної трансформації необхідно найперше провести перепис населення. Мовляв, саме від кількості реальних українських громадян залежить сума, необхідна на фінансування галузі.

      За словами Радуцького, перепис населення України можуть провести вже наприкінці 2019 року, а коштуватиме це близько 4 мільярдів гривень, розповів він в інтерв'ю Дмитру Гордону.

      Важливо: Радуцький не хоче очолювати МОЗ і назвав Зеленському кандидата на цю посаду

      Радник Володимира Зеленського зазначив, що раніше українську систему охорони здоров'я реформували "точково", за винятком останніх трьох років. Він пояснив, що стара медична система вже зламана, але побудувати нову поки не вдалося.

      Першим кроком на шляху до трансформації медицини має стати перепис населення. Неможливо розрахувати необхідну кількість грошей на систему охорони здоров'я, не розуміючи скільком людям ми повинні надати послуги,
      – наголосив Михайло Радуцький.

      Крім того, він зазначив, що президент почав планувати перепис населення на кінець 2019 року, але для цього спочатку повинен з'явитися новий Кабінет міністрів.

      Що відомо про перепис населення в Україні?За часів незалежності в Україні проводився лише один перепис населення – у 2001 році. Наступний перепис мав відбутися у 2011 році, але чотири рази переносився. Так він досі не був проведений, а востаннє його проведення перенесли на 2020 рік.

      В Україні протягом останніх років питання перепису населення є актуальним як ніколи. Через високий рівень еміграції достеменно не відомо, якою нині є кількість населення держави.

      blog_ava
      Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
      сьогодні
      7856
      Теги: Новини України Здоров'я Володимир Зеленський Президент України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Захід відштовхнув Путіна, і той тепер мститься, – The Guardian
      сьогодні , 10:00 Захід відштовхнув Путіна, і той тепер мститься, – The Guardian
      Світові Медіа 957
      Путіну не шкодує ні росіян, ні українців
      сьогодні , 08:40 Путіну не шкодує ні росіян, ні українців
      Блог Медіа 1170
      Скільки військових підрозділів Росії розміщено на території України: відповідь експерта
      15 серпня , 23:30 Скільки військових підрозділів Росії розміщено на території України: відповідь експерта
      Віталій Дейнега 3712
      Лишили отца еще до рождения и 232 нарушителя границы Украины: новости Крымнаша
      15 серпня , 22:00 Лишили отца еще до рождения и 232 нарушителя границы Украины: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1907
      Вас прослуховують: хто та навіщо стежить за користувачами через смартфони
      15 серпня , 21:00 Вас прослуховують: хто та навіщо стежить за користувачами через смартфони
      Анастасія Кушпіт 5551
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук