Радуцький не хоче очолювати МОЗ і назвав Зеленському кандидата на цю посаду

Новообраний нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький не хоче бути міністром охорони здоров’я, а хоче працювати в профільному комітеті Верховної Ради. Попри це, він пропонує Зеленському призначити очільником МОЗ Олександра Квіташвілі.

Радуцький заявив в інтерв’ю Дмитру Гордону пояснив, що вважає свою кандидатуру не найкращою на посаду міністра, бо МОЗ потрібен менеджер, а не стратег.

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Тому, він наголосив, що не хоче бути міністром охорони здоров’я, попри таке бажання президента Володимира Зеленського.

"Ні. Як мінімум я не хочу. До речі, президент навпаки вважає, що я повинен бути міністром. Ми постійно ведемо дискусію щодо цього, і я йому сказав, що все ж таки як стратег я більше користі принесу в комітеті Ради з охорони здоров’я", – сказав Радуцький.

Хто такий Михайло Радуцький?Український підприємець, співзасновник медичної клініки "Борис". Продав клініку, оскільки дав президенту Зеленському відповідну обіцянку, коли пішов у його команду. Був радником очільника КМДА Віталія Кличка та членом Вищої Медичної Ради Міністерства охорони здоров'я України. Пройшов до Верховної Ради ІХ скликання за списком "Слуги народу".

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Засновник клініки "Борис" додав, що пропонує призначити на посаду голови Міністерства охорони здоров'я Олександра Квіташвілі. Він вже очолював українське відомство у 2014-2016 роках та має досвід реформ у Грузії.

Я вже знаю другу країну, де він проводить реформу як консультант. Це азіатська країна, неважливо (яка саме – 24 канал). Він зараз консультант у Секторі Газа. Це людина з божевільним досвідом, людина, яка чітко знає матеріал,

– пояснив Радуцький.

Проте, він бачить одну проблему для призначення Квіташвілі на посаду очільника МОЗ. На думку радника Зеленського, п'ятий президент Петро Порошенко "нівелював" ідею іноземців у владі, тому навряд Квіташвілі знову стане міністром в українському уряді.

Що відомо про Олександра Квіташвілі? Колишній міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі, попередник Уляни Супрун. До цього Квіташвілі був міністром праці, охорони здоров'я і соціального захисту Грузії.



Написав кілька аналітичних робіт про реформи сфери охорони здоров'я та аналізу системи соціального захисту.



2 грудня 2014 року тодійшній президент України Петро Порошенко надав Квіташвілі українське громадянство.

Чому Радуцький не хоче очолювати МОЗ?

На думку Радуцького, міністром має бути менеджер з ринковою зарплатою. Бо якщо міністр займатиметься політикою, то хто займатиметься господарством?

Він додав, що є публічною людиною і має чимало "вигаданих чи правдивих" скелетів у шафі. Тому, на думку Радуцького, якщо він очолить МОЗ то перший час разом з президентом і заступниками буде витрачати час не на роботу по системі охорони здоров'я, а на захист чи виправдовування.

Проте, якщо президент Зеленський дасть наказ очолити МОЗ - він погодиться. Проте, лише на якийсь час, поки не підготує Зеленському іншу людину.