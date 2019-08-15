Радуцкий не хочет возглавлять Минздрав и назвал Зеленскому кандидата на эту должность

Новоизбранный нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий не хочет быть министром здравоохранения, а хочет работать в профильном комитете Верховной Рады. Несмотря на это, он предлагает Зеленскому назначить главой Минздрава Александра Квиташвили.

Радуцкий в интервью Дмитрию Гордону пояснил, что считает свою кандидатуру не лучшей на должность министра, потому что Минздраву нужен менеджер, а не стратег.

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Поэтому, он отметил, что не хочет быть министром здравоохранения, несмотря на такое желание президента Владимира Зеленского.

"Нет. Как минимум я не хочу. Кстати, президент наоборот считает, что я должен быть министром. Мы постоянно ведем дискуссию по этому поводу, и я ему сказал, что все же как стратег я больше пользы принесу в комитете Рады по здравоохранению", – сказал Радуцкий.

Кто такой Михаил Радуцкий?Украинский предприниматель, соучредитель медицинской клиники "Борис". Продал клинику, поскольку дал президенту Зеленскому соответствующее обещание, когда пошел в его команду. Был советником главы КГГА Виталия Кличко и членом Высшего Медицинского Совета Министерства здравоохранения Украины. Прошел в Верховную Раду IХ созыва по списку "Слуги народа".

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Основатель клиники "Борис" добавил, что предлагает назначить на должность главы Министерства здравоохранения Александра Квиташвили. Он уже возглавлял украинское ведомство в 2014-2016 годах и имеет опыт реформ в Грузии.

Я уже знаю вторую страну, где он проводит реформу в качестве консультанта. Это азиатская страна, неважно (какая именно – 24 канал). Он сейчас консультант в Секторе Газа. Это человек с огромным опытом, человек, который четко знает материал,

– пояснил Радуцкий.

Однако, он видит одну проблему для назначения Квиташвили на должность главы Минздрава. По мнению советника Зеленского, пятый президент Петр Порошенко "нивелировал" идею иностранцев во власти, поэтому вряд Квиташвили снова станет министром в украинском правительстве.

Что известно об Александре Квиташвили?Бывший министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили, предшественник Ульяны Супрун. До этого Квиташвили был министром труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.



Написал несколько аналитических работ о реформах здравоохранения и анализе системы социальной защиты.



2 декабря 2014 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко предоставил Квиташвили украинское гражданство.

Почему Радуцкий не хочет возглавлять Минздрав?

По мнению Радуцкого, министром должен быть менеджер с рыночной зарплатой. Потому что если министр будет заниматься политикой, то кто будет заниматься хозяйством?

Он добавил, что является публичным человеком и имеет немало "вымышленных или истинных" скелетов в шкафу. Поэтому, по мнению Радуцкого, если он возглавит Минздрав то первое время вместе с президентом и заместителями будет тратить время не на работу по системе здравоохранения, а на защиту или оправдание.

Однако, если президент Зеленский даст приказ возглавить Минздрав – он согласится. Однако, лишь на время, пока не подготовит Зеленскому другого человека.