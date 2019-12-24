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      Зеленский подписал закон, ликвидирующий "площадки Яценко"

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      Зеленский ликвидировал схему своей подписью / president.gov.ua

      24 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 2047-д, который ликвидирует так называемые "площадки Яценко".

      Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

      12 декабря Верховная Рада разблокировала подписания проекта закона 2047-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества". Тогда документ подписал спикер парламента Дмитрий Разумков и его направили на подпись президенту.

      Важно! Ликвидация "площадок Яценко": реакция нардепа и как теперь оценивать недвижимость

      Именно из-за миллиардной коррупционной схемы нардепа Антона Яценко "слуги народа" по очереди проходили полиграф. По последним подсчетам, с июля 2018 года до 10 октября 2019 года с населения в пользу "площадок" было взыскано более 700 млн гривен.

      Что такое "площадки Яценко"?
      Это – авторизованные электронные площадки, которые появились в конце 2017 года в ходе принятия госбюджета на 2018 год. В частности, одна из поправок к Налоговому кодексу предполагала появление посредников в процессе внесения отчета об оценке недвижимости в единую базу.

      Сервис пересылал за деньги данные оценщика в Единую базу Фонда государственного имущества. Схему связывают с народным депутатом Антоном Яценко. Вероятно, что связанные с ним фирмы заработали на ней 23 млн гривен.

      Что известно о скандальных "площадках": видео

       

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      Теги: Коррупция Яценко Антон Владимирович Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики
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