Зеленский подписал закон, ликвидирующий "площадки Яценко"
24 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 2047-д, который ликвидирует так называемые "площадки Яценко".
Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
12 декабря Верховная Рада разблокировала подписания проекта закона 2047-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества". Тогда документ подписал спикер парламента Дмитрий Разумков и его направили на подпись президенту.
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Именно из-за миллиардной коррупционной схемы нардепа Антона Яценко "слуги народа" по очереди проходили полиграф. По последним подсчетам, с июля 2018 года до 10 октября 2019 года с населения в пользу "площадок" было взыскано более 700 млн гривен.
Что такое "площадки Яценко"?
Это – авторизованные электронные площадки, которые появились в конце 2017 года в ходе принятия госбюджета на 2018 год. В частности, одна из поправок к Налоговому кодексу предполагала появление посредников в процессе внесения отчета об оценке недвижимости в единую базу.
Сервис пересылал за деньги данные оценщика в Единую базу Фонда государственного имущества. Схему связывают с народным депутатом Антоном Яценко. Вероятно, что связанные с ним фирмы заработали на ней 23 млн гривен.
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