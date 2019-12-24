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      Зеленський підписав закон, що ліквідує "майданчики Яценка"

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      Зеленський ліквідував схему своїм підписом / president.gov.ua

      24 грудня президент України Володимир Зеленський підписав закон № 2047-д, який ліквідує так звані "майданчики Яценка" — схеми в сфері оцінки нерухомості.

      Про це йдеться на сайті Верховної ради.

      12 грудня Верховна Рада розблокувала підписання проекту закону 2047-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості та прозорості реалізації майна". Тоді документ підписав спікер парламенту Дмитро Разумков і його направили на підпис президенту.

      Важливо! Ліквідація "майданчиків Яценка": реакція нардепа та як тепер оцінюватимуть нерухомість

      Саме через мільярдну корупційну схему нардепа Антона Яценка "слуги народу" по черзі проходили поліграф. За останніми підрахунками, з липня 2018 року до 10 жовтня 2019 року з населення на користь "майданчиків" було стягнуто понад 700 млн гривень.

      Що таке "майданчики Яценка"?Це авторизовані електронні майданчики, які з'явилися в кінці 2017 року в ході прийняття держбюджету на 2018 рік. Зокрема, одна з поправок до Податкового кодексу передбачала появу посередників в процесі внесення звіту про оцінку нерухомості в єдину базу.

      Сервіс пересилав за гроші дані оцінювача в Єдину базу Фонду державного майна. Схему пов'язують з народним депутатом Антоном Яценком. Ймовірно, що пов'язані з ним фірми заробили на ній 23 млн гривень.

      Що відомо про скандальні "майданчики": відео

       

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      Теги: Володимир Зеленський Яценко Антон Володимирович Корупція Новини України Новини політики
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