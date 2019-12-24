Зеленський підписав закон, що ліквідує "майданчики Яценка"

24 грудня президент України Володимир Зеленський підписав закон № 2047-д, який ліквідує так звані "майданчики Яценка" — схеми в сфері оцінки нерухомості.

Про це йдеться на сайті Верховної ради.

12 грудня Верховна Рада розблокувала підписання проекту закону 2047-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості та прозорості реалізації майна". Тоді документ підписав спікер парламенту Дмитро Разумков і його направили на підпис президенту.

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Саме через мільярдну корупційну схему нардепа Антона Яценка "слуги народу" по черзі проходили поліграф. За останніми підрахунками, з липня 2018 року до 10 жовтня 2019 року з населення на користь "майданчиків" було стягнуто понад 700 млн гривень.

Що таке "майданчики Яценка"?Це – авторизовані електронні майданчики, які з'явилися в кінці 2017 року в ході прийняття держбюджету на 2018 рік. Зокрема, одна з поправок до Податкового кодексу передбачала появу посередників в процесі внесення звіту про оцінку нерухомості в єдину базу.



Сервіс пересилав за гроші дані оцінювача в Єдину базу Фонду державного майна. Схему пов'язують з народним депутатом Антоном Яценком. Ймовірно, що пов'язані з ним фірми заробили на ній 23 млн гривень.

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