Зеленский показал украинцам символическое фото в День памяти и примирения

Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал фото со связной УПА и военным СССР. Новоизбранный Президент Украины пожелал украинцам мира, залогом которого станет единство.

На фото капитан морской пехоты ВМФ СССР стоит со связной Украинской повстанческой армии, такую ​​фотографию Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook.

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Военный на фото – Иван Аникейович Заслуженный, потерял единственного внука Ивана Гутника-Залуженного во время войны в Донбассе.

10 мая ему исполнится 101 год. Капитан первого ранга морской пехоты ВМФ СССР, участник Второй мировой войны. Награжден многочисленными орденами и медалями,

– рассказал новоизбранный Президент.

Женщина на фотографии – Прасковья Васильевна Зеленчук-Потяк.

"В 13 лет стала связной в УПА. Передавала информацию, провиант, вязала свитера", – добавил он.

Зеленский также отметил, что в День памяти и примирения "мы чтим и поклоняемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны".



Фото с фейсбук-страницы Владимира Зеленского

Перед каждым, кто отдал свою жизнь ради мира. Мира, в котором сегодня так нуждается Украина. Мира, залогом которого станет единство всех украинцев,

– отметил Зеленский.

Отметим, в этом году Украина 8 мая уже пятый раз отмечает День памяти и примирения в противовес советскому Дню победы. 8 мая 1945 года утвердили акт капитуляции Германии – именно эту дату отмечают в Европе и в западном мире.

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Когда состоится инаугурация Зеленского?Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должно состояться не позднее чем через 30 дней от официального объявления ЦИК результатов выборов. Поэтому, официально Зеленский станет президентом не позднее 3 июня.



Сам Зеленский хочет, чтобы инаугурация состоялась 19 мая. Однако окончательную дату могут определить на заседании Верховной Рады 14 мая.

