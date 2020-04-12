Зеленский пообещал миллион долларов изобретателю вакцины или лекарства от COVID-19
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, какое вознаграждение от государства получит украинский ученый, если сможет изобрести вакцину от коронавируса. По его словам, это будет сумма по меньшей мере в один миллион долларов.
Від імені МОЗу українським академікам відправили листи з обіцянкою винагороди. Про це Ляшко розповів у інтерв'ю виданню lb.ua
До слова Немає доказів, що БЦЖ допомагає у боротьбі з коронавірусом, – інфекціоніст
Я вам відкрию секрет. Президент попросив мене, щоб я написав листи на наших академіків і пообіцяв, що якщо хтось винайде вакцину або ліки, то отримає, не знаю з якого фонду, мінімум мільйон доларів,
– поділився таємницею з lb.ua Віктор Ляшко.
Що відомо про вакцину від COVID-19
- У світі розробляють приблизно 20 вакцин проти коронавірусу. Україна наразі не займається розробкою та створенням вакцин.
- В Туреччині медики розробили вакцину від COVID-19 та розпочали тестування на тваринах. Зрештою у піддослідних виробились антитіла.
- Австралійські вчені почали тестувати дві вакцини проти коронавірусу на тхорах. Вчені очікують, що перші результати випробувань з'являться в червні.
- У США вчені представили перші результати доклінічних випробувань вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2. Досліди проводилися на лабораторних мишах. Через два тижні після вакцинації у гризунів почали активно вироблятися антитіла до коронавірусу.
- В колишньому епіцентрі спалаху коронавірусу, а саме у місті Ухань, вакцину проти коронавірусу ввели трьом групам добровольців. Вчені зазначають, що доклінічні випробування повинні закінчитися до кінця наступного місяця.
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