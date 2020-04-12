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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Зеленский пообещал миллион долларов изобретателю вакцины или лекарства от COVID-19

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      Винахіднику вакцини президент пообіцяв мільйон доларів / колаж 24 каналу

      Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, какое вознаграждение от государства получит украинский ученый, если сможет изобрести вакцину от коронавируса. По его словам, это будет сумма по меньшей мере в один миллион долларов.

      Від імені МОЗу українським академікам відправили листи з обіцянкою винагороди. Про це Ляшко розповів у інтерв'ю виданню lb.ua

      До слова Немає доказів, що БЦЖ допомагає у боротьбі з коронавірусом, – інфекціоніст

      Я вам відкрию секрет. Президент попросив мене, щоб я написав листи на наших академіків і пообіцяв, що якщо хтось винайде вакцину або ліки, то отримає, не знаю з якого фонду, мінімум мільйон доларів,
      – поділився таємницею з lb.ua Віктор Ляшко.

      Що відомо про вакцину від COVID-19

      • У світі розробляють приблизно 20 вакцин проти коронавірусу. Україна наразі не займається розробкою та створенням вакцин.
      • В Туреччині медики розробили вакцину від COVID-19 та розпочали тестування на тваринах. Зрештою у піддослідних виробились антитіла.
      • Австралійські вчені почали тестувати дві вакцини проти коронавірусу на тхорах. Вчені очікують, що перші результати випробувань з'являться в червні.
      • У США вчені представили перші результати доклінічних випробувань вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2. Досліди проводилися на лабораторних мишах. Через два тижні після вакцинації у гризунів почали активно вироблятися антитіла до коронавірусу.
      • В колишньому епіцентрі спалаху коронавірусу, а саме у місті Ухань, вакцину проти коронавірусу ввели трьом групам добровольців. Вчені зазначають, що доклінічні випробування повинні закінчитися до кінця наступного місяця.

      Симптоми коронавірусу
      Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Министерство здравоохранения Украины Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Виктор Ляшко Коронавирус в Украине Здоровье Лечение Новости Украины Владимир Зеленский Вакцинация
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