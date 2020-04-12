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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Зеленський пообіцяв мільйон доларів винахіднику вакцини чи ліків від COVID-19

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      Винахіднику вакцини президент пообіцяв мільйон доларів / колаж 24 каналу

      Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, яку винагороду від держави отримає український науковець, якщо зможе винайти вакцину від коронавірусу. За його словами, це буде сума у щонайменше один мільйон доларів.

      Від імені МОЗу українським академікам відправили листи з обіцянкою винагороди. Про це Ляшко розповів у інтерв'ю виданню lb.ua.

      До слова Немає доказів, що БЦЖ допомагає у боротьбі з коронавірусом, – інфекціоніст

      Я вам відкрию секрет. Президент попросив мене, щоб я написав листи на наших академіків і пообіцяв, що якщо хтось винайде вакцину або ліки, то отримає, не знаю з якого фонду, мінімум мільйон доларів,
      – поділився таємницею з lb.ua Віктор Ляшко.

      Що відомо про вакцину від COVID-19

      • У світі розробляють приблизно 20 вакцин проти коронавірусу. Україна наразі не займається розробкою та створенням вакцин.
      • В Туреччині медики розробили вакцину від COVID-19 та розпочали тестування на тваринах. Зрештою у піддослідних виробились антитіла.
      • Австралійські вчені почали тестувати дві вакцини проти коронавірусу на тхорах. Вчені очікують, що перші результати випробувань з'являться в червні.
      • У США вчені представили перші результати доклінічних випробувань вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2. Досліди проводилися на лабораторних мишах. Через два тижні після вакцинації у гризунів почали активно вироблятися антитіла до коронавірусу.
      • В колишньому епіцентрі спалаху коронавірусу, а саме у місті Ухань, вакцину проти коронавірусу ввели трьом групам добровольців. Вчені зазначають, що доклінічні випробування повинні закінчитися до кінця наступного місяця.

      Симптоми коронавірусу
      Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Міністерство охорони здоров’я Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Віктор Ляшко Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування Новини України Володимир Зеленський Вакцинація
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