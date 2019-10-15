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      Зеленский пообещал семьям погибших героев новый закон о статусе ветеранов

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      Зеленский встретился с родственниками погибших на Донбассе бойцов
      Зеленский встретился с родственниками погибших на Донбассе бойцов / Офіс Президента

      После возвращения из рабочей поездки на Донбасс Владимир Зеленский провел встречу с родственниками военных, погибших, защищая Украину. В ходе встречи обсуждались вопросы о статусе ветеранов, поддержку семей погибших воинов и День памяти защитников Украины.

      Во встрече также приняли участие Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и Министерка по делам ветеранов Оксана Коляда, сообщает Офис Президента Украины.

      К слову: Подняться назло всем врагам,  Зеленский обратился к Украинцам в День защитника

      Во время встречи Владимир Зеленский и родные украинских воинов обсудили ряд потенциальных изменений в закон о статусе ветеранов:

      • Четкая формулировка понятия "член семьи погибшего в АТО/ООС" и социальные гарантии для них:
        обсуждался вопрос материальной поддержки и помощи женам, детям и родителям погибших воинов. Поднимался и вопрос обеспечения льготного проезда для этой категории граждан, ведь часто члены семей военнослужащих сталкиваются с несправедливыми отказами;
      • Чествование памяти погибших воинов:
        участники встречи высказались за необходимость достойного чествования памяти погибших воинов и обсудили возможность празднования в следующем году на государственном уровне 29 августа Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость Украины;
      • Награждение погибших званиями Героя Украины:
        родные погибших героев обратили внимание на то, что многие бойцы имеют отличия "Народный герой", и предложили проработать вопрос награждения этих военных государственными наградами, в том числе званием Герой Украины;
      • Патриотическое воспитание украинцев:
        собравшиеся обсудили вопросы патриотического воспитания, реализации различных проектов патриотического направления, изготовление фильмов о героях Украины;
      • Создание Совета семей погибших военнослужащих:
        Владимир Зеленский и Оксана Коляда поддержали предложение создать при Министерстве ветеранов Совет семей погибших военнослужащих.

      Когда соответствующий законопроект будет доработан и передан в Верховную Раду, я готов предоставить ему статус неотложного, чтобы парламент мог быстро его рассмотреть и принять,
       заверил Владимир Зеленский.

      "Вы  первый Президент, который встретился с семьями погибших воинов в таком формате. Мы благодарим за это и просим вашей поддержки, в частности, чтобы наши интересы были выписаны в законодательстве. Это касается льгот и соответствующего статуса, на который мы заслуживаем",  подчеркнула жена погибшего Героя Украины Ирина Михнюк.

      Встреча Зеленского и родных погибших героев: смотрите фото

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Владимир Зеленский Оксана Коляда Министерство по делам ветеранов Война на Донбассе Офіс Президента Президент Украины Новости Украины Новости политики
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