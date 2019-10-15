После возвращения из рабочей поездки на Донбасс Владимир Зеленский провел встречу с родственниками военных, погибших, защищая Украину. В ходе встречи обсуждались вопросы о статусе ветеранов, поддержку семей погибших воинов и День памяти защитников Украины.

Во встрече также приняли участие Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и Министерка по делам ветеранов Оксана Коляда, сообщает Офис Президента Украины .

К слову: Подняться назло всем врагам, – Зеленский обратился к Украинцам в День защитника

Во время встречи Владимир Зеленский и родные украинских воинов обсудили ряд потенциальных изменений в закон о статусе ветеранов:

Четкая формулировка понятия "член семьи погибшего в АТО/ООС" и социальные гарантии для них :

обсуждался вопрос материальной поддержки и помощи женам, детям и родителям погибших воинов. Поднимался и вопрос обеспечения льготного проезда для этой категории граждан, ведь часто члены семей военнослужащих сталкиваются с несправедливыми отказами;

Чествование памяти погибших воинов :

участники встречи высказались за необходимость достойного чествования памяти погибших воинов и обсудили возможность празднования в следующем году на государственном уровне 29 августа Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость Украины;

Награждение погибших званиями Героя Украины :

родные погибших героев обратили внимание на то, что многие бойцы имеют отличия "Народный герой", и предложили проработать вопрос награждения этих военных государственными наградами, в том числе званием Герой Украины;

Патриотическое воспитание украинцев :

собравшиеся обсудили вопросы патриотического воспитания, реализации различных проектов патриотического направления, изготовление фильмов о героях Украины;

Создание Совета семей погибших военнослужащих :

Владимир Зеленский и Оксана Коляда поддержали предложение создать при Министерстве ветеранов Совет семей погибших военнослужащих.

Когда соответствующий законопроект будет доработан и передан в Верховную Раду, я готов предоставить ему статус неотложного, чтобы парламент мог быстро его рассмотреть и принять,

– заверил Владимир Зеленский.

"Вы – первый Президент, который встретился с семьями погибших воинов в таком формате. Мы благодарим за это и просим вашей поддержки, в частности, чтобы наши интересы были выписаны в законодательстве. Это касается льгот и соответствующего статуса, на который мы заслуживаем", – подчеркнула жена погибшего Героя Украины Ирина Михнюк.