Зеленский пообещал семьям погибших героев новый закон о статусе ветеранов
После возвращения из рабочей поездки на Донбасс Владимир Зеленский провел встречу с родственниками военных, погибших, защищая Украину. В ходе встречи обсуждались вопросы о статусе ветеранов, поддержку семей погибших воинов и День памяти защитников Украины.
Во встрече также приняли участие Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и Министерка по делам ветеранов Оксана Коляда, сообщает Офис Президента Украины.
К слову: Подняться назло всем врагам, – Зеленский обратился к Украинцам в День защитника
Во время встречи Владимир Зеленский и родные украинских воинов обсудили ряд потенциальных изменений в закон о статусе ветеранов:
- Четкая формулировка понятия "член семьи погибшего в АТО/ООС" и социальные гарантии для них:
обсуждался вопрос материальной поддержки и помощи женам, детям и родителям погибших воинов. Поднимался и вопрос обеспечения льготного проезда для этой категории граждан, ведь часто члены семей военнослужащих сталкиваются с несправедливыми отказами;
- Чествование памяти погибших воинов:
участники встречи высказались за необходимость достойного чествования памяти погибших воинов и обсудили возможность празднования в следующем году на государственном уровне 29 августа Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость Украины;
- Награждение погибших званиями Героя Украины:
родные погибших героев обратили внимание на то, что многие бойцы имеют отличия "Народный герой", и предложили проработать вопрос награждения этих военных государственными наградами, в том числе званием Герой Украины;
- Патриотическое воспитание украинцев:
собравшиеся обсудили вопросы патриотического воспитания, реализации различных проектов патриотического направления, изготовление фильмов о героях Украины;
- Создание Совета семей погибших военнослужащих:
Владимир Зеленский и Оксана Коляда поддержали предложение создать при Министерстве ветеранов Совет семей погибших военнослужащих.
Когда соответствующий законопроект будет доработан и передан в Верховную Раду, я готов предоставить ему статус неотложного, чтобы парламент мог быстро его рассмотреть и принять,
– заверил Владимир Зеленский.
"Вы – первый Президент, который встретился с семьями погибших воинов в таком формате. Мы благодарим за это и просим вашей поддержки, в частности, чтобы наши интересы были выписаны в законодательстве. Это касается льгот и соответствующего статуса, на который мы заслуживаем", – подчеркнула жена погибшего Героя Украины Ирина Михнюк.
Встреча Зеленского и родных погибших героев: смотрите фото
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