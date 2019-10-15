Зеленський пообіцяв родинам загиблих героїв новий закон про статус ветеранів

Після повернення з робочої поїздки на Донбас Володимир Зеленський провів зустріч з родичами військових, які загинули, захищаючи Україну. У ході зустрічі обговорювалися питання про статус ветеранів, підтримку родин загиблих воїнів та День пам'яті захисників України.

Участь у зустрічі також взяли участь Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та міністерка у справах ветеранів Оксана Коляда, повідомляє Офіс Президента України.

До слова: Підвестися на зло всім ворогам, – Зеленський звернувся до українців у День захисника​

Під час зустрічі Володимир Зеленський та рідні українських воїнів обговорили низку потенційних змін до закону про статус ветеранів:

Чітке формулювання поняття "член сім'ї загиблого в АТО/ООС" та соціальні гарантії для них :

обговорювалося питання матеріальної підтримки та допомоги дружинам, дітям і батькам загиблих воїнів. Порушувалося й питання забезпечення пільгового проїзду для цієї категорії громадян, адже часто члени сімей військовослужбовців стикаються з несправедливими відмовами;

: обговорювалося питання матеріальної підтримки та допомоги дружинам, дітям і батькам загиблих воїнів. Порушувалося й питання забезпечення пільгового проїзду для цієї категорії громадян, адже часто члени сімей військовослужбовців стикаються з несправедливими відмовами; Вшанування пам'яті загиблих воїнів :

учасники зустрічі висловилися за необхідність достойного вшанування пам'яті загиблих воїнів та обговорили можливість відзначення наступного року на державному рівні 29 серпня Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність України;

: учасники зустрічі висловилися за необхідність достойного вшанування пам'яті загиблих воїнів та обговорили можливість відзначення наступного року на державному рівні 29 серпня Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність України; Нагородження загиблих званнями Героя України :

рідні загиблих героїв звернули увагу на те, що багато бійців мають відзнаки "Народний герой", і запропонували опрацювати питання відзначення цих військових державними нагородами, зокрема званням Герой України;

: рідні загиблих героїв звернули увагу на те, що багато бійців мають відзнаки "Народний герой", і запропонували опрацювати питання відзначення цих військових державними нагородами, зокрема званням Герой України; Патріотичне виховання українців :

присутні обговорили питання патріотичного виховання, реалізації різних проєктів патріотичного спрямування, виготовлення фільмів про героїв України;

: присутні обговорили питання патріотичного виховання, реалізації різних проєктів патріотичного спрямування, виготовлення фільмів про героїв України; Створення Ради сімей загиблих військовослужбовців:

Володимир Зеленський та Оксана Коляда підтримали пропозицію створити при Міністерстві ветеранів Раду сімей загиблих військовослужбовців.

Коли відповідний законопроєкт буде доопрацьований і переданий до Верховної Ради, я готовий надати йому статус невідкладного, щоб парламент мав змогу швидко його розглянути та ухвалити,

– запевнив Володимир Зеленський.

"Ви – перший Президент, який зустрівся із сім’ями загиблих воїнів у такому форматі. Ми дякуємо за це та просимо вашої підтримки, зокрема, щоб наші інтереси були виписані в законодавстві. Це стосується пільг і відповідного статусу, на який ми заслуговуємо", – підкреслила дружина загиблого Героя України Ірина Міхнюк.

Зустріч Зеленського та рідних загиблих героїв: дивіться фото