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      Зеленский попал в пятерку топ-запросов Google в Беларуси

      26 Читати новину українською
      Владимир Зеленский / Getty Images

      В конце 2019 года Google обнародовал самые популярные запросы белорусов. В список вошел, в частности, действующий президент Украины Владимир Зеленский.

      Он закрыл пятерку самых популярных запросов и занял третье место среди персон, согласно данным Google-трендов.

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      Интереснее белорусы считали певицу Юлию Началову, которая умерла в марте, и актрису Анастасию Заворотнюк, у которой диагностировали рак мозга. После этих фигур разместился сериал "Игра Престолов" и Евровидение 2019.

      Что искали

      "Игра Престолов" – популярный сериал, который возглавил рейтинги не только в Беларуси. Среди фильмов лидируют "Мстители.Финал". Относительно покупок – чаще всего белорусы искали информацию ghо вентиляторы.

      Что искали в Google украинцы?
      Компания Google провела презентацию в Киеве и назвала самые популярные запросы, что украинцы спрашивали у поисковика. В частности, люди спрашивали "что такое томос", "почему падает доллар", а персоной года прогнозируемо стал Владимир Зеленский. Кстати, украинцы стали больше искать на украинском языке. Также интересно, что в 10 запросах за неделю попадает переводчик с русского на украинский.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости Беларуси
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