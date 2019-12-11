Зеленский попал в пятерку топ-запросов Google в Беларуси

В конце 2019 года Google обнародовал самые популярные запросы белорусов. В список вошел, в частности, действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Он закрыл пятерку самых популярных запросов и занял третье место среди персон, согласно данным Google-трендов.

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Интереснее белорусы считали певицу Юлию Началову, которая умерла в марте, и актрису Анастасию Заворотнюк, у которой диагностировали рак мозга. После этих фигур разместился сериал "Игра Престолов" и Евровидение 2019.

Что искали

"Игра Престолов" – популярный сериал, который возглавил рейтинги не только в Беларуси. Среди фильмов лидируют "Мстители.Финал". Относительно покупок – чаще всего белорусы искали информацию ghо вентиляторы.

Что искали в Google украинцы?

Компания Google провела презентацию в Киеве и назвала самые популярные запросы, что украинцы спрашивали у поисковика. В частности, люди спрашивали "что такое томос", "почему падает доллар", а персоной года прогнозируемо стал Владимир Зеленский. Кстати, украинцы стали больше искать на украинском языке. Также интересно, что в 10 запросах за неделю попадает переводчик с русского на украинский.