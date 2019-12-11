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      Зеленський потрапив у п'ятірку топ-запитів Google в Білорусі

      408 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / Getty Images

      Наприкінці 2019 року Google оприлюднив найпопулярніші запити білорусів. До списку увійшов, зокрема, чинний президент України Володимир Зеленський.

      Він закрив п'ятірку найпопулярніших запитів та посів третє місце серед персон, згідно з даними Google-трендів.

      Читайте також: Які фільми та серіали найчастіше шукали українці – рейтинг Google

      Цікавішими білоруси вважали співачку Юлію Началову, яка померла у березні, та актрису Анастасію Заворотнюк, у якої діагностували рак мозку. Після цих постатей розмістився серіал "Гра Престолів" та Євробачення 2019.


      Що шукали у Google білоруси

      "Гра Престолів" – популярний серіал, який очолив рейтинги не тільки у Білорусі. Серед фільмів лідирують "Месники.Фінал". Щодо покупок – найчастіше білоруси шукали інформацію про вентилятори.

      Що шукали в Google українці? Компанія Google провела презентацію у Києві та назвала найпопулярніші запити, що українці питали у пошуковика. Зокрема, люди питали "що таке томос", "чому падає долар", а персоною року прогнозовано став Володимир Зеленський. До речі, українці почали більше шукати українською мовою. Також цікаво, що у 10 запитах за тиждень потрапляє перекладач з російської на українську.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини Білорусі
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