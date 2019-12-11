Зеленський потрапив у п'ятірку топ-запитів Google в Білорусі

Наприкінці 2019 року Google оприлюднив найпопулярніші запити білорусів. До списку увійшов, зокрема, чинний президент України Володимир Зеленський.

Він закрив п'ятірку найпопулярніших запитів та посів третє місце серед персон, згідно з даними Google-трендів.

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Цікавішими білоруси вважали співачку Юлію Началову, яка померла у березні, та актрису Анастасію Заворотнюк, у якої діагностували рак мозку. Після цих постатей розмістився серіал "Гра Престолів" та Євробачення 2019.



Що шукали у Google білоруси

"Гра Престолів" – популярний серіал, який очолив рейтинги не тільки у Білорусі. Серед фільмів лідирують "Месники.Фінал". Щодо покупок – найчастіше білоруси шукали інформацію про вентилятори.

Що шукали в Google українці? Компанія Google провела презентацію у Києві та назвала найпопулярніші запити, що українці питали у пошуковика. Зокрема, люди питали "що таке томос", "чому падає долар", а персоною року прогнозовано став Володимир Зеленський. До речі, українці почали більше шукати українською мовою. Також цікаво, що у 10 запитах за тиждень потрапляє перекладач з російської на українську.