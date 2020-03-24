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      Зеленский попросил у Китая дополнительную помощь в борьбе с Covid-2019

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      Президент Владимир Зеленский провел встречу с новым послом Китая в Украине Фань Сяньжуном. Во время нее глава государства поблагодарил за первую партию помощи, которую передала КНР для борьбы с коронавирусом и попросил дальнейшую поддержку.

      При этом Зеленский отдельно отметил личное содействие посла в этом вопросе. Об этом информируют на сайте президента Украины.

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      Президент обратился к китайскому правительству с просьбой предоставить Украине дополнительную помощь: необходимые тест-системы, медицинское оборудование и лекарственные средства,
      – говорится в сообщении.

      Во время встречи также обсудили возможность дальнейшего развития украинско-китайского торгово-экономического сотрудничества.

      Зеленский отметил, что Китай является одним из основных торговых партнеров Украины. Так, двусторонний товарооборот между странами по итогам 2019 года составил 12,8 миллиарда долларов и имеет перспективы к дальнейшему увеличению.

      Кроме того, президент обсудил с послом возможность привлечения в Украину инвестиций из Китая, в частности для реализации инфраструктурных проектов.

      Интересно, что день назначения нового посла Китая в Украине совпал с днем ​​его рождения. Поэтому Зеленский сказал Фань Саньжуну такие слова:

      Хочу пожелать здоровья вам и вашему народу. Сегодня для всего мира, который борется с коронавирусом, здоровье является принципиально важным.

      Какая помощь поступила в Украину из Китая:

      • В Украину прибыли 250 тысяч экспресс-тестов на коронавирус;
      • ПЦР-тесты на выявление Covid-2019;
      • 80 тысяч респираторов;
      • 10 тысяч комбинезонов защиты;
      • Аппараты искусственной вентиляции легких;
      • 500 тысяч трехслойных масок.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Здоровье Новости Украины Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Офіс Президента Владимир Зеленский Китай Новости политики
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