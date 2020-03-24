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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Зеленський попросив у Китаю додаткової допомоги у боротьбі з Covid-2019

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      Зеленський зустрівся з послом КНР / Пресслужба Офісу Президента

      Президент Володимир Зеленський провів зустріч із новопризначеним послом Китаю в Україні Фань Сяньжуном. Під час неї глава держави подякував за першу партію допомоги, що передала КНР для боротьби з коронавірусом та попросив подальшої підтримки.

      При цьому Зеленський окремо відзначив особисте сприяння посла у цьому питанні. Про це інформують на сайті президента України.

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      Президент звернувся до китайського уряду з проханням надати Україні додаткову допомогу: необхідні тест-системи, медичне обладнання та лікарські засоби,
      – мовиться у повідомленні.

      Під час зустрічі також обговорили можливості подальшого розвитку українсько-китайської торговельно-економічної співпраці.

      Зеленський зауважив, що Китай є одним з основних торговельних партнерів України. Так, двосторонній товарообіг між країнами за підсумками 2019 року становив 12,8 мільярда доларів та має перспективи до подальшого збільшення.

      Крім того, президент обговорив з послом можливості залучення в Україну інвестицій з Китаю, зокрема для реалізації інфраструктурних проєктів.

      Цікаво, що день призначення нового посла Китаю в Україні збігся із днем його народження. Тож Зеленський сказав Фань Саньжуну такі слова:

      Хочу побажати здоров’я вам та вашому народу. Сьогодні для всього світу, який бореться з коронавірусом, здоров’я є принципово важливим.

      Яка допомога надійшла в Україну з Китаю:

      • В Україну прибули 250 тисяч експрес-тестів на коронавірус;
      • ПЛР-тести на виявлення Covid-2019;
      • 80 тисяч респіраторів;
      • 10 тисяч комбінезонів захисту;
      • Апарати штучної вентиляції легенів;
      • 500 тисяч тришарових масок.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Новини політики Коронавірус Covid-19 Офіс Президента Здоров'я Володимир Зеленський Китай
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