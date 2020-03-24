Зеленський попросив у Китаю додаткової допомоги у боротьбі з Covid-2019
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із новопризначеним послом Китаю в Україні Фань Сяньжуном. Під час неї глава держави подякував за першу партію допомоги, що передала КНР для боротьби з коронавірусом та попросив подальшої підтримки.
При цьому Зеленський окремо відзначив особисте сприяння посла у цьому питанні. Про це інформують на сайті президента України.
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Президент звернувся до китайського уряду з проханням надати Україні додаткову допомогу: необхідні тест-системи, медичне обладнання та лікарські засоби,
– мовиться у повідомленні.
Під час зустрічі також обговорили можливості подальшого розвитку українсько-китайської торговельно-економічної співпраці.
Зеленський зауважив, що Китай є одним з основних торговельних партнерів України. Так, двосторонній товарообіг між країнами за підсумками 2019 року становив 12,8 мільярда доларів та має перспективи до подальшого збільшення.
Крім того, президент обговорив з послом можливості залучення в Україну інвестицій з Китаю, зокрема для реалізації інфраструктурних проєктів.
Цікаво, що день призначення нового посла Китаю в Україні збігся із днем його народження. Тож Зеленський сказав Фань Саньжуну такі слова:
Хочу побажати здоров’я вам та вашому народу. Сьогодні для всього світу, який бореться з коронавірусом, здоров’я є принципово важливим.
Яка допомога надійшла в Україну з Китаю:
- В Україну прибули 250 тисяч експрес-тестів на коронавірус;
- ПЛР-тести на виявлення Covid-2019;
- 80 тисяч респіраторів;
- 10 тисяч комбінезонів захисту;
- Апарати штучної вентиляції легенів;
- 500 тисяч тришарових масок.