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      Зеленский поздравил добровольцев и призвал создать Мемориал украинских героев

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      В День украинского добровольца Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам украинско-российской войны, которые защищали независимость в рядах добровольческих батальонов. Президент отметил, что благодаря самоотверженности и героизма добровольческое движение остается подтверждением свободолюбия украинского народа и несокрушимости его духа.

      Зеленский поблагодарил украинских бойцов, которые продолжают выполнять боевые задачи на Востоке Украины. Об этом он написал в фейсбуке.

      Важно Как добровольческое движение изменило Украину: объяснение участника боевых действий

      Президент добавил, что для Украины является крайне важным сохранение светлой памяти о героях-добровольцах.

      Пока жива память о тех, кто сделал первый мужественный шаг на защиту Украины в тяжелое для нее время, кто отдал самое ценное – свою жизнь, до тех пор не угаснет воля к борьбе за наше будущее, будущее наших детей,
      – сказал Зеленский.

      Также он обратился к Кабинету Министров Украины с просьбой создать Мемориал украинских героев и Национальный мемориальный комплекс. Чтобы почтить погибших во время боевых действий на Востоке Украины.

      Прошу также проработать вопрос основания ведомственной награды для чевствования участников добровольческого движения,
      – добавил глава государства.

      Он напомнил, что в декабре 2019 года подписал закон, который предусматривает предоставление статуса участников боевых действий добровольцам, которые защищали и защищают территориальную целостность Украины на Донбассе.

      Что известно о Дне украинского добровольца?
      14 марта отмечают День украинского добровольца. В этот день в 2014 году первые 500 бойцов-добровольцев "Самообороны Майдана" прибыли на полигон в Новые Петровцы, чтобы сформировать первый добровольческий батальон для защиты Украины на Донбассе.

      Первый добровольческий батальон в начале апреля 2014 года передислоцировался на Днепропетровщину и получил название "Днепр-2". Решение о праздновании Дня украинского добровольца приняла Верховная Рада в 2017 году. В этот праздник чествует мужество и героизм защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

      Также Зеленский встретился с национальной сборной "Игр непокоренных". Спортсмены рассказали о ходе подготовки к международным соревнованиям Invictus Games в Гааге. Об этом сообщили на сайте президента.

      Председатель организационного комитета по подготовке команды Оксана Коляда отметила, что в 2020 году проведение этих соревнований профинансировано в полном объеме. Это позволило не только провести отбор ветеранов национальной команды, но и найти тренеров, которые готовят бывших военных к главной спортивной борьбе с командами других стран в Гааге.

      Что такое Игры Непокоренных?
      Международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле. Их в 2014 году основал британский принц Гарри. Цель соревнований – честь военных ветеранов, поддержка их реабилитации и адаптационная помощь людям, которые были ранены и потеряли здоровье во время военной службы.

      В 2017 году украинские спортсмены впервые выступили на соревнованиях в Торонто. Тогда они завоевали 14 медалей (8 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовые). В 2018 году украинцы в Сиднее завоевали 20 медалей (7 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые). В 2020 году Украина уже в третий раз примет участие в международном соревновании.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Игры непокоренных Война на Донбассе Война Награды Владимир Зеленский Добровольцы Верховная Рада Новости Украины
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