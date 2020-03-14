Зеленський привітав добровольців та закликав створити Меморіал українських героїв

У День українського добровольця Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників українсько-російської війни, які захищали незалежність у лавах добровольчих батальйонів. Президент зазначив, що завдяки самовідданості й героїзму добровольчий рух залишається підтвердженням волелюбності українського народу та незламності його духу.

Зеленський подякував українським бійцям, які продовжують виконувати бойові завдання на Сході України. Про це він написав у фейсбуці.

Важливо Як добровольчий рух змінив Україну: пояснення учасника бойових дій

Президент додав, що для України є вкрай важливим збереження світлої пам'яті про героїв-добровольців.

Доки жива пам'ять про тих, хто зробив перший мужній крок на захист України у тяжкий для неї час, хто віддав найцінніше – своє життя, доти не згасне воля до боротьби за наше майбутнє, майбутнє наших дітей,

– сказав Зеленський.

Також він звернувся до Кабінету Міністрів України з проханням створити Меморіал українських героїв та Національний меморіальний комплекс. Аби вшанувати загиблих під час бойових дій на Сході України.

Прошу також опрацювати питання заснування відомчої нагороди для відзначення учасників добровольчого руху,

– додав очільник держави.

Він нагадав, що у грудні 2019 року підписав закон, який передбачає надання статусу учасників бойових дій добровольцям, які захищали та захищають територіальну цілісність України на Донбасі.

Що відомо про День українського добровольця?14 березня відзначають День українського добровольця. Цього дня у 2014 році перші 500 бійців-добровольців "Самооборони Майдану" прибули на полігон у Нові Петрівці, щоб сформувати перший добровольчий батальйон для захисту України на Донбасі.



Перший добровольчий батальйон на початку квітня 2014 року передислокувався на Дніпропетровщину і отримав назву "Дніпро-2". Рішення про відзначення Дня українського добровольця ухвалила Верховна Рада у 2017 році. У це свято вшановують мужність та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Також Зеленський зустрівся з національною збірною "Ігор нескорених". Спортсмени розповіли про перебіг підготовки до міжнародних змагань Invictus Games у Гаазі. Про це повідомили на сайті президента.

Голова організаційного комітету з підготовки команди Оксана Коляда зауважила, що у 2020 році проведення цих змагань профінансовано в повному обсязі. Це дало змогу не лише провести відбір ветеранів до національної команди, але й знайти тренерів, які готують колишніх військових до головної спортивної боротьби з командами інших країн у Гаазі.

Що таке Ігри Нескорених?Це міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі. Їх у 2014 році заснував британський принц Гаррі. Мета змагань – честь військових ветеранів, підтримка їх реабілітації та адаптаційна допомога людям, які були поранені та втратили здоров'я під час військової служби.



У 2017 році українські спортсмени вперше виступили на змаганнях у Торонто. Тоді вони вибороли 14 медалей (8 золотих, 3 срібних та 3 бронзові). У 2018 році українці в Сіднеї вибороли 20 медалей (7 золотих, 10 срібних та 3 бронзові). У 2020 році Україна вже втретє візьме участь в міжнародному змаганні.