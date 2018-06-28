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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции и подколол Вакарчука: видео

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Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции и обратился к Вакарчуку
Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции и обратился к Вакарчуку / Фото из открытых источников

Украинский комик из "Студии "Квартал 95" и телеведущий Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции, опубликовав в своем Instagram-аккаунте соответствующую видеозапись. В поздравлении Зеленский обратился, вероятно, и к лидеру группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку.

"Всех хочу поздравить с Днем Конституции Украины! И в этот день у меня только один вопрос: Слава, ну что ты так? Или нет? Потому что если ты железно да, или точно нет, ну тогда и я", – сказал на видео комик.

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А то все опять спрашивают, ну что я? А что я? Я же – понятно, что ты? Просто если ты и я – это мы, понимаешь? А если мы – то это все,
– добавил Зеленский.

Отметим, что долгое время ходят слухи о возможном участии Зеленского и Вакарчука в выборах президента Украины в 2019 году. Однако ни шоумен, ни музыкант ни разу не подтверждали эту информацию.

 

Теги: Новости Украины Конституция Выборы Президента 2019 Святослав Вакарчук Владимир Зеленский
Источник: 24 канал
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