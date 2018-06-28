Зеленський привітав українців з Днем Конституції та підколов Вакарчука: відео

Український комік зі "Студії "Квартал 95" і телеведучий Володимир Зеленський привітав українців з Днем Конституції, опублікувавши у своєму Instagram-акаунті відповідний відеозапис. У привітанні Зеленський звернувся і до, ймовірно, лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука.

"Всіх хочу привітати з Днем Конституції України! І в цей день у мене тільки одне питання: Слава, ну що, ти так? Чи ні? Тому що якщо ти залізно так, або точно ні, ну тоді і я", – сказав на відео комік.

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А то всі знову запитують, ну що я? А що я? Я ж – зрозуміло, що ти? Просто якщо ти і я – то це ми, розумієш? А якщо ми – то це всіх,

– додав Зеленський.

Зазначимо, що тривалий час ходять чутки про можливу участь Зеленського та Вакарчука у виборах президента України у 2019 році. Проте ні шоумен, ні музикант жодного разу не підтверджували цієї інформації.