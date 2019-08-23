Зеленский предоставил гражданство 11 иностранцам, которые защищали Украину на Донбассе

Среди иностранцев, получивших украинское гражданство, – Тимерхан Мунаев. Он является сыном командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева. Иса погиб под Дебальцевым в феврале 2015 года.

Президент Владимир Зеленский своим указом предоставил гражданство Украины 11 иностранцам, которые принимали участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости государства.

Источник: 24 канал

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