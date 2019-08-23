Зеленський надав громадянство 11 іноземцям, які захищали Україну на Донбасі

Президент Володимир Зеленський своїм указом надав громадянство України 11 іноземцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності, суверенітету та незалежності держави.

Серед іноземців, які отримали українське громадянство, – Тимерхан Мунаєв. Він є сином командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Іси Мунаєва. Іса загинув під Дебальцевим у лютому 2015 року. Читайте також: Процедура надання громадянства іноземним добровольцям: хто може отримати український паспорт

Тимерхан Мунаєв / Фото dv-gazeta.info