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      Зеленський надав громадянство 11 іноземцям, які захищали Україну на Донбасі

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty Images

      Президент Володимир Зеленський своїм указом надав громадянство України 11 іноземцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності, суверенітету та незалежності держави.

      Серед іноземців, які отримали українське громадянство, – Тимерхан Мунаєв. Він є сином командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Іси Мунаєва. Іса загинув під Дебальцевим у лютому 2015 року.

      Читайте також: Процедура надання громадянства іноземним добровольцям: хто може отримати український паспорт

      Тимерхан Мунаєв
      Тимерхан Мунаєв / Фото dv-gazeta.info

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Володимир Зеленський Операція Об'єднаних сил АТО
      Джерело: 24 канал
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