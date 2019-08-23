Зеленський надав громадянство 11 іноземцям, які захищали Україну на Донбасі
Президент Володимир Зеленський своїм указом надав громадянство України 11 іноземцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності, суверенітету та незалежності держави.
Серед іноземців, які отримали українське громадянство, – Тимерхан Мунаєв. Він є сином командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Іси Мунаєва. Іса загинув під Дебальцевим у лютому 2015 року.
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Тимерхан Мунаєв / Фото dv-gazeta.info
Джерело: 24 канал
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