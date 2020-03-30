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      Зеленский приехал в Раду и будет на внеочередном заседании парламента

      - Читати новину українською
      Зеленский приехал в парламент / Getty Images

      Президент Владимир Зеленский приехал в Верховную Раду. Он планирует принять участие в третьем внеочередном заседании парламента, которое начнется в 16:30.

      О том, что Владимир Зеленский прибыл к зданию парламента, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.

      Важно Рада снова соберется на внеочередное заседание в 16:30, – СМИ

      Президент планирует прийти на заседание,
      – говорится в сообщении.

      О приезде Зеленского в Раду раньше в телеграме сообщил и нардеп Алексей Гончаренко.

      Ранее стало известно, что в Раде 30 марта могут провести еще одно заседание. Ведь пока не удалось успешно проголосовать за некоторые вопросы из повестки дня.

      В частности, на новом заседании рассмотрят кадровые назначения, вопросы открытия рынка земли и закон о банках.

      Обратите внимание! Ранее парламент на внеочередном заседании провалил голосование за назначение Сергея Марченко новым главой министерства финансов, а Максима Степанова – министром здравоохранения. Для решений в обоих случаях не хватило голосов.

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Министерство финансов Украины Рынок земли Министерство здравоохранения Украины Банки Верховная Рада Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики
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