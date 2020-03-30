Зеленский приехал в Раду и будет на внеочередном заседании парламента

Президент Владимир Зеленский приехал в Верховную Раду. Он планирует принять участие в третьем внеочередном заседании парламента, которое начнется в 16:30.

О том, что Владимир Зеленский прибыл к зданию парламента, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.

Важно Рада снова соберется на внеочередное заседание в 16:30, – СМИ

Президент планирует прийти на заседание,

– говорится в сообщении.

О приезде Зеленского в Раду раньше в телеграме сообщил и нардеп Алексей Гончаренко.

Ранее стало известно, что в Раде 30 марта могут провести еще одно заседание. Ведь пока не удалось успешно проголосовать за некоторые вопросы из повестки дня.

В частности, на новом заседании рассмотрят кадровые назначения, вопросы открытия рынка земли и закон о банках.

Обратите внимание! Ранее парламент на внеочередном заседании провалил голосование за назначение Сергея Марченко новым главой министерства финансов, а Максима Степанова – министром здравоохранения. Для решений в обоих случаях не хватило голосов.