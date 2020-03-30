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      Зеленський приїхав у Раду та буде на позачерговому засіданні парламенту

      - Читать новость на русском
      Зеленський приїхав до парламенту / Getty Images

      Президент Володимир Зеленський приїхав до Верховної Ради. Він планує взяти участь у третьому позачерговому засіданні парламенту, яке розпочнеться о 16:30.

      Про те, що Володимир Зеленський прибув до будівлі парламенту, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела.

      Важливо Рада знов збереться на позачергове засідання о 16:30, – ЗМІ

      Президент планує прийти на засідання,
      – йдеться у повідомленні.

      Про приїзд Зеленського у Раду раніше у телеграмі повідомив і нардеп Олексій Гончаренко.

      Раніше стало відомо, що в Раді 30 березня можуть провести ще одне засідання. Адже наразі не вдалося успішно проголосувати за деякі питання з порядку денного.

      Зокрема, на новому засіданні розглянуть кадрові призначення, питання відкриття ринку землі та закон про банки.

      Зверніть увагу! Раніше парламент на позачерговому засіданні провалив голосування за призначення Сергія Марченка новим главою міністерства фінансів, а Максима Степанова – міністром охорони здоров'я. Для рішень в обох випадках не вистачило голосів.

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Міністерство фінансів України Ринок землі Міністерство охорони здоров’я Банки Верховна Рада Володимир Зеленський Новини України Новини політики
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