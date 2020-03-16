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      Зеленский призвал ограничить все внутренние перевозки

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      Владимир Зеленский призвал Министерство инфраструктуры ограничить междугородние и межобластные перевозки.

      В своем видеообращении он отметил необходимость с 12:00 дня 18 марта запретить железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, запретить работу метрополитенов.

      Городские перевозки могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутных такси и такси. И до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая,
      – отметил Зеленский.

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Коронавирус в Украине Владимир Зеленский Новости Украины
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