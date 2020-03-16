Зеленський вимагає зупинити залізницю та метро через коронавірус

Президент України Володимир Зеленський закликав Міністерство інфраструктури обмежити міжміські та міжобласні перевезення.

У своєму відеозвернені він наголосив про необхідність з 12:00 18 березня заборонити залізничне, авіа- та автобусне міжміське та міжобласне пасажирське перевезення, а також роботу метрополітенів.

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Міські перевезення можуть здійснюватися у режимі до 10 осіб у маршрутних таксі і таксі. І до 20 осіб у тролейбусах, автобусах, вагонах трамваю,

– зазначив Зеленський.

Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського через коронавірус:

Які обмеження вже існують в Україні