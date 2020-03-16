Зеленський вимагає зупинити залізницю та метро через коронавірус
Президент України Володимир Зеленський закликав Міністерство інфраструктури обмежити міжміські та міжобласні перевезення.
У своєму відеозвернені він наголосив про необхідність з 12:00 18 березня заборонити залізничне, авіа- та автобусне міжміське та міжобласне пасажирське перевезення, а також роботу метрополітенів.
Більше про це Зеленський закликав Кабмін ввести нові карантинні заходи через поширення коронавірусу: відео
Міські перевезення можуть здійснюватися у режимі до 10 осіб у маршрутних таксі і таксі. І до 20 осіб у тролейбусах, автобусах, вагонах трамваю,
– зазначив Зеленський.
Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського через коронавірус:
Які обмеження вже існують в Україні
- 12 березня до 4 квітня в Україні впровадили загальнонаціональний карантин. Скасували навчання у школах, вишах і садочках, змагання з вболівальниками, концерти.
- 16 березня Україна заборонила в'їзд для іноземців, а з 17 березня припиняє авіасполучення.
- Громадяни України можуть повернутися з-за кордону. Однак усіх, хто повертається з країн, де багато заражених коронавірусом, відправлятимуть на обсервацію.
- Від 17 березня в Україні не працюватимуть жодні культурні чи торгівельно-розважальні заклади, окрім продуктових та побутових магазинів, аптек, заправок, банків та страхових компаній.
- Консульські закордонні установи, консульські відділи в міжнародних пунктах пропуску та департамент консульської служби МЗС тимчасово припинили ведення прийому громадян і видачу віз.