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      Зеленський вимагає зупинити залізницю та метро через коронавірус

      - Читать новость на русском
      Зеленський вимагає обмежити усі внутрішні перевезення / Getty images

      Президент України Володимир Зеленський закликав Міністерство інфраструктури обмежити міжміські та міжобласні перевезення.

      У своєму відеозвернені він наголосив про необхідність з 12:00 18 березня заборонити залізничне, авіа- та автобусне міжміське та міжобласне пасажирське перевезення, а також роботу метрополітенів.

      Більше про це Зеленський закликав Кабмін ввести нові карантинні заходи через поширення коронавірусу: відео

      Міські перевезення можуть здійснюватися у режимі до 10 осіб у маршрутних таксі і таксі. І до 20 осіб у тролейбусах, автобусах, вагонах трамваю,
      – зазначив Зеленський.

      Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського через коронавірус:

      Які обмеження вже існують в Україні

      • 12 березня до 4 квітня в Україні впровадили загальнонаціональний карантин. Скасували навчання у школах, вишах і садочках, змагання з вболівальниками, концерти.
      • 16 березня Україна заборонила в'їзд для іноземців, а з 17 березня припиняє авіасполучення.
      • Громадяни України можуть повернутися з-за кордону. Однак усіх, хто повертається з країн, де багато заражених коронавірусом, відправлятимуть на обсервацію.
      • Від 17 березня в Україні не працюватимуть жодні культурні чи торгівельно-розважальні заклади, окрім продуктових та побутових магазинів, аптек, заправок, банків та страхових компаній.
      • Консульські закордонні установи, консульські відділи в міжнародних пунктах пропуску та департамент консульської служби МЗС тимчасово припинили ведення прийому громадян і видачу віз.
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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Володимир Зеленський Новини України Транспорт
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