Зеленский призвал закрыть все рестораны и кафе из-за коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский призвал закрыть все развлекательные заведения и заведения общественного питания из-за распространения коронавируса.

Об этом он заявил во время обращения относительно мер, которые помогут приостановить распространение коронавируса.

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С 17 марта 2020 года я рекомендую Кабмину запретить принимать посетителей заведениям культуры торгово-развлекательным центрам, ресторанам, кафе, фитнес-центрам и другим заведениям питания, развлечений и услуг,

– заявил Зеленский

Он также добавил, что рестораны и кафе смогут продолжить работу по приготовлению пищи, доставку которой граждане смогут заказать домой.

Обращение Зеленского: смотреть онлайн



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