Зеленський закликав закрити всі ресторани та кафе через коронавірус

Президент України Володимир Зеленський закликав закрити всі розважальні заклади та заклади громадського харчування через поширення коронавірусу.

Про це він заявив під час звернення щодо заходів, які допоможуть призупинити поширення коронавірусу.

Також на тему: Карантин в Україні: в яких містах закриють торгові центри, кафе та ресторани

З 17 березня 2020 року я рекомендую Кабміну заборонити приймати відвідувачів закладам культури торговельно-розважальним центрам, ресторанам, кафе, фітнес-центрам та іншим закладам харчування, розваг та послуг,

– заявив Зеленський

Він також додав, що ресторани та кафе зможуть продовжити роботу з приготування їжі, доставлення якої громадяни зможуть замовити додому.

Звернення Зеленського: дивитися онлайн



Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу