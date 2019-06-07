Зеленский провел неформальную встречу с медийщиками в "Залесье": фото

Президент Владимир Зеленский пригласил представителей медиа на неформальную встречу off-record в государственную резиденцию "Залесье" на Киевщине.

По словам заместителя шеф-редактора "Дектор медиа" Светланы Остапенко, общение происходило на свежем воздухе.

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Кресла-мешки на лужайке, шаурма, фрукты, клубника, вино, кофе, чай. Разговор "офф-рекордз",

– отметила она.

Медиа-менеджер рассказала, что журналисты задавали много вопросов о ситуации в стране его глазами и дальнейших планах. В частности, поинтересовались, когда ждать пресс-конференцию, доступ к которой будет у всех представителей СМИ, а не только отдельных медиа. Остапенко отметила, что Зеленский неуверенно ответил – на 100 дней президентства.

Медийщица не раскрыла детали встречи – только в общих чертах описала вектор разговора, – однако намекнула, что "досталось" Общественному.

"Ну, и, конечно, не обошлось и без разговоров об Общественном, которое называл и президент, и "добрые" коллеги из коммерческих медиа, то государственным, то одним каналом, которому выделили миллиарды, а рейтинг меньше единицы. Предшественников не очень полоскали", – добавила Остапенко.