23:21
7 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин продается китайцам. Нежный голосок Кремля
      Вєсті Кремля
      22:38, сегодня
      Вести UA: серьезная угроза для "Оппоблока". Ручной суд Коломойского
      Вєсті.UA
      21:18, сегодня
      Почему в Днепре купаться опасно: наглая коррупционная схема
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Зеленский провел неформальную встречу с медийщиками в "Залесье": фото

      95 Читати новину українською
      Встреча Зеленского с медийщиками
      Встреча Зеленского с медийщиками / Facebook // Svitlana Ostapa

      Президент Владимир Зеленский пригласил представителей медиа на неформальную встречу off-record в государственную резиденцию "Залесье" на Киевщине.

      По словам заместителя шеф-редактора "Дектор медиа" Светланы Остапенко, общение происходило на свежем воздухе.

      Читайте также: Зеленский дал интервью в спортзале: видео

      Кресла-мешки на лужайке, шаурма, фрукты, клубника, вино, кофе, чай. Разговор "офф-рекордз",
      – отметила она.

      Медиа-менеджер рассказала, что журналисты задавали много вопросов о ситуации в стране его глазами и дальнейших планах. В частности, поинтересовались, когда ждать пресс-конференцию, доступ к которой будет у всех представителей СМИ, а не только отдельных медиа. Остапенко отметила, что Зеленский неуверенно ответил – на 100 дней президентства.

      Медийщица не раскрыла детали встречи – только в общих чертах описала вектор разговора, – однако намекнула, что "досталось" Общественному.

      "Ну, и, конечно, не обошлось и без разговоров об Общественном, которое называл и президент, и "добрые" коллеги из коммерческих медиа, то государственным, то одним каналом, которому выделили миллиарды, а рейтинг меньше единицы. Предшественников не очень полоскали", – добавила Остапенко.

       

      blog_ava
      Маникюр на выпускной 2019: стильные идеи с фото
      сегодня
      6048
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский СМИ Медиа
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 7 июня: обострение на Донбассе и новые списки кандидатов в депутаты
      сегодня , 22:30 Главные новости 7 июня: обострение на Донбассе и новые списки кандидатов в депутаты
      92
      Письмо из Луганска: жизнь стала другой – быстрой и торопливой, такой же стала смерть
      сегодня , 22:00 Письмо из Луганска: жизнь стала другой – быстрой и торопливой, такой же стала смерть
      Ольга Черненко 363
      Новейшие технологии холодильников: уникальная система разморозки и свежести
      сегодня , 08:00 Новейшие технологии холодильников: уникальная система разморозки и свежести
      376
      Державні рецепти успішного розпилу грошей: страшний сон протезної галузі
      сегодня , 18:05 Державні рецепти успішного розпилу грошей: страшний сон протезної галузі
      Євгенія Мазур 240
      Рейтинги "Чорнобиля" роблять його серіалом всіх часів, – The Economist
      сегодня , 17:01 Рейтинги "Чорнобиля" роблять його серіалом всіх часів, – The Economist
      Світові Медіа 1119
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук