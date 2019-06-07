Зеленський провів неформальну зустріч з медійниками у "Заліссі": фото

Президент Володимир Зеленський запросив представників медіа на неформальну зустріч off-record у державну резиденцію "Залісся" на Київщині.

За словами заступниці шеф-редактора "Дектор медіа" Світлани Остапи, спілкування відбувалось на свіжому повітрі.

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Крісла-мішки на галявині, шаурма, фрукти, полуниця, вино, кава, чай. Розмова "офф-рекордз",

– зазначила вона.

Медіа-менеджерка розповіла, що журналісти ставили багато запитань про ситуацію в країні очима президента і подальші плани. Зокрема, поцікавились, коли чекати на прес-конференцію, доступ до якої буде у всіх представників ЗМІ, а не тільки окремих медіа. Остапенко зауважила, що Зеленський невпевнено відповів – на 100 днів президентства.

Медійниця не розкрила деталі зустрічі – тільки у загальних рисах описала вектор розмови, – проте натякнула, що "дісталось" Суспільному.

"Ну, і, звичайно, не обійшлося й без розмов про Суспільне, яке називав і президент, і "добрі" колеги з комерційних медіа, то державним, то одним каналом, якому виділили мільярди, а рейтинг менше одиниці. Попередників не дуже полоскали", – додала Остапенко.