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      Зеленський провів неформальну зустріч з медійниками у "Заліссі": фото

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      Зустріч Зеленського з медійниками
      Зустріч Зеленського з медійниками / Facebook // Svitlana Ostapa

      Президент Володимир Зеленський запросив представників медіа на неформальну зустріч off-record у державну резиденцію "Залісся" на Київщині.

      За словами заступниці шеф-редактора "Дектор медіа" Світлани Остапи, спілкування відбувалось на свіжому повітрі. 

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      Крісла-мішки на галявині, шаурма, фрукти, полуниця, вино, кава, чай. Розмова "офф-рекордз",
      – зазначила вона. 

      Медіа-менеджерка розповіла, що журналісти ставили багато запитань про ситуацію в країні очима президента і подальші плани. Зокрема, поцікавились, коли чекати на прес-конференцію, доступ до якої буде у всіх представників ЗМІ, а не тільки окремих медіа. Остапенко зауважила, що Зеленський невпевнено відповів – на 100 днів президентства.

      Медійниця не розкрила деталі зустрічі – тільки у загальних рисах описала вектор розмови, – проте натякнула, що "дісталось" Суспільному. 

      "Ну, і, звичайно, не обійшлося й без розмов про Суспільне, яке називав і президент, і "добрі" колеги з комерційних медіа, то державним, то одним каналом, якому виділили мільярди, а рейтинг менше одиниці. Попередників не дуже полоскали", – додала Остапенко. 

       

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      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Медіа ЗМІ
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