Что готовят для заробитчан после победы над пандемией: объяснение Зеленского
Государство будет поощрять специальными программами гастарбайтеров, которые вернулись из-за границы в Украину из-за пандемии коронавируса.
Особенно важно сейчас – увеличение рабочих мест, об этом сказал президент Владимир Зеленский в эфире "Свободы слова Савика Шустера".
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Глава государства отмечает, несмотря на вспышку коронавируса – их количество растет. В этом, в частности, помогает дальнейшее расширение программы "Большая стройка".
Давайте посмотрим на тех людей, которые из-за коронавируса приехали в Украину, я уверен, не временно, из стран, где они работали. Они приехали – хорошие рабочие руки, люди сообразительные, крепкие, потому что смогли уехать из Украины в никуда,
– сказал Зеленский.
Он объяснил, что у таких людей "есть небольшой капитал". По словам президента, государство будет создавать соответствующие условия для развития.
"Мы им предложим такие программы, включая ипотечные, что они смогут сразу после коронавируса открыть свой маленький или средний бизнес – который захотят", – подчеркнул он.
Что известно о "Большой стройке"?
Это совместный проект президента и правительства, который анонсировали еще осенью 2019 года. Его цель – построить необходимые объекты инфраструктуры по всей Украине. Проект будет реализовываться за бюджетные средства, деньги Государственного фонда регионального развития, а также поступления из местных бюджетов.
В рамках "Большого строительства" построят или отремонтируют:
- 6,5 тысяч километров дорог;
- 236 школ;
- 155 детсадов;
- 212 многопрофильных больниц интенсивного лечения первого и второго уровней;
- 422 медицинские амбулатории;
- 169 спорткомплексов.
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